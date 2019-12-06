"إيداع" تعلن إضافة أسهم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" إضافة الأسهم المكتتب بها في شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 إلى "حسابات المركز" للمساهمين المكتتبين حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

وكانت أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.

وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.

موضوع يهمك أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)... بدء إدراج وتداول أسهم أرامكو بالسوق السعودي الأربعاء المقبل اكتتاب أرامكو السعودية

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.