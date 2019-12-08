بعد طرح أرامكو.. "تداول" ضمن أكبر 10 بورصات بـ8 تريليونات ريال

الأربعاء المقبل الـ11 من ديسمبر، سيكون يوما تاريخيا في السعودية مع إدراج عملاقة النفط أرامكو في السوق الرئيسية تداول بعد أكبر اكتتاب أولي يشهده العالم!

فقد نجحت شركة أرامكو بجمع 25.6 مليار دولار في طرحها الأولي لتتفوق على الشركة التي كانت في الصدارة وهي شركة علي بابا التي جمع اكتتابها 25 مليار دولار في 2014.

علما أن شركة أرامكو قادرة على رفع عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب الأولي في حال كان الطلب قويا جدا من خلال ما يعرف بالـgreenshoe ، وهو ما قد يرفع المبلغ المجموع إلى 29.4 مليار دولار.

وبنهاية فترة الاكتتاب، وضمن شريحة الأفراد ضخ أكثر من 5 ملايين مكتتب أكثر من 49 مليار ريال لتتمَ تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

في هذا السياق، أوضحت سامبا كابيتال أنه سيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل تخصيص كامل للأسهم لأكثر من 97% من المكتتبين الأفراد، فيما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية لمن طلب أكثر من 1500 سهم على أساس تناسبي بنحو 11%.

موضوع يهمك قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، المهندس خالد الحصان، إن نجاح مرحلة اكتتاب أرامكو الذي يعد... ماذا قال مدير "تداول" خالد الحصان عن إدراج أرامكو؟ أسواق المال

أما بالنسبة لجنسيات المكتتبين الأفراد، فنحو 98% كانوا من السعوديين ونحو 2% من المقيمين ونسبة ضئيلة من الخليجيين.

أما بالنسبة للفئة العمرية، فنحو 46% كانوا بين عمر الـ31 و45.

وقد شارك معظم المكتتبين عبر الوسائل الإلكترونية بنسبة 66% تقريبا، في حين سجلت عملية الإقبال على الفروع لغرض الاكتتاب نحو 34%.

تجدر الإشارة، إلى أن أرامكو حددت سعر الطرح عند الحد الأعلى البالغ 32 ريالا للسهم وذلك نتيجة للطلب الكبير من جهة المؤسسات.

إذ ضخت المؤسسات 397 مليار ريال لتتم تغطية شريحتهم بـ6 مرات، وبذلك يكون الاكتتاب بين أفراد ومؤسسات قد جمع 446 مليار ريال لتتم تغطية الاكتتاب بنحو 5 مرات.

أرامكو ستضيف 6.4 تريليون ريال من القيمة السوقية لتداول لتصبح من أكبر 10 بورصات في العالم، بقيمة تتجاوز 8 تريليونات ريال ما يعادل 3.75 تريليون دولار.