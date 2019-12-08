مدير "تداول" يتحدث عن توقعات اليوم لسهم أرامكو

أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان، في مقابلة مع "العربية"، على استعداد تداول لاستقبال سهم أرامكو، الأربعاء، مشيرا إلى أن تمديد فترة المزاد ما قبل الافتتاح إلى 10:30 صباحا يعتبر أحد الإجراءات التي تتبعها الأسواق عادة في الاكتتابات الكبيرة، والغرض منه أهمية اكتشاف سعر الافتتاح لأول مرة لشركة جديدة مدرجة بالسوق.

وتابع قائلا: "ذلك يعطي المستثمرين فترة إضافية لتحديد سعر السهم من حجم الطلبات والعروض المقدمة خلال ساعة مزاد ما قبل الافتتاح".



كيف ستعمل آلية مدير الاستقرار السعري؟

وأوضح أن آلية مدير الاستقرار السعري، هدفها الحفاظ على توازن سعر سهم الشركة خلال الشهر الأول في إطار سعر الطرح الذي هو 32 ريالا.

ولفت إلى أن مدير الاستقرار السعري يتدخل شاريا في حال الضغط النزولي على السهم، أما في حال ارتفاع السهم فيترك ذلك لسجل التداول بناء على العرض والطلب.

وعن توقعاته لأول يوم تداول على سهم "أرامكو"، قال: "بلا شك المحفزات التي قدمتها أرامكو بمنح أسهم مجانية في حال الاحتفاظ بالأسهم لمدة 6 أشهر هي محفزات جيدة لادخار السهم، ولكن يجب ألا ننسى أن القرار الاستثماري يعود للمستثمر بالتالي ستعتمد حركة السيولة في السهم خلال الأيام الأولى على حجم الطلب على سهم أرامكو".

وأشار إلى أن المراجعة الربعية تحدد سقفاً لوزن الشركات في المؤشر عند 15% لكن ممكن تخطيها بين مراجعتين.

موضوع يهمك الأربعاء المقبل الـ11 من ديسمبر، سيكون يوما تاريخيا في السعودية مع إدراج عملاقة النفط أرامكو في السوق الرئيسية تداول بعد... بعد طرح أرامكو.. "تداول" ضمن أكبر 10 بورصات بـ8 تريليونات ريال اكتتاب أرامكو السعودية

الانضمام إلى "تاسي" و"MSCI"

وفي ما يخص الانضمام إلى مؤشري تاسي وmsci، نوه الحصان بالمسار السريع لضم سهم أرامكو إلى تاسي ومؤشرات MSCI، قائلا: "سيكون هناك إعلان بإغلاق يوم الأربعاء عن قرار إدراج أرامكو في مؤشر تاسي، وتكون بسعر إغلاق اليوم الخامس للتداول أي إغلاق يوم الثلاثاء في 17 ديسمبر، لتنضم أرامكو إلى مؤشر تاسي الأربعاء في 18 ديسمبر.

وعن msci، كانت أعلنت "أم أس سي آي" أنه في حال إدراج أرامكو قبل 12 ديسمبر فسيكون الانضمام قبل 17 ديسمبر.

ويتوقع الحصان انضمام أرامكو إلى مؤشرات "أم أس سي آي" ما بين 15 ديسمبر و17 ديسمبر رغم أن الترجيحات تذهب إلى كفة تاريخ الـ16 من ديسمبر.

الطرح الأكبر بالعالم

وكانت أعلنت كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25 مليار دولار.

وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالا، بتغطية إجمالية بلغت 465%.

وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر الأربعاء 4 ديسمبر.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى، الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.