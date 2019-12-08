العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

محافظ "ساما" للعربية: نراقب سيولة البنوك مع اكتتاب أرامكو

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، أن المؤسسة تقوم بمراقبة تحركات السيولة في المصارف السعودية بشكل يومي وذلك منذ أن بدأ اكتتاب "أرامكو السعودية".

وقال الخليفي في لقاء مع "العربية" إن هناك تحركات مؤقتة في السيولة المصرفية منذ بدء الاكتتاب بطرح أرامكو.

وأكد أن وضع السيولة في البنوك "مطمئن ونراقبه بشكل يومي وكانت هناك استعدادات لتقييم قدرة المصارف على تقديم ما لديها من تسهيلات".

وحول مستجدات القطاع المصرفي السعودي، قال الخليفي، إن نوعية الأصول جداً جيدة، وأن مستوى الاقتراض للقطاعين العام والخاص يمضي بشكل جيد، كما أن مؤشرات السيولة عالية.

وأشار إلى المزيد من منح القروض العقارية وكلها مؤتمنة من دعم وزارة الإسكان أو الأصول العقارية التي تستخدم كضمانات، بجانب القروض المعتادة التي تمنحها البنوك، مؤكداً أن معظم المؤشرات المصرفية جيدة.

وحول توقع منح رخص مصرفية جديدة في السعودية، قال الخليفي إن لدى المؤسسة رخصة سيعلن عنها قريباً لفرع بنك أجنبي، بجانب دراسة رخصة أخرى لبنك رقمي ستأخذ وقتاً من الدراسة.

وسيكون يوم الأربعاء المقبل الـ11 من ديسمبر، يوما تاريخيا في سوق الأسهم السعودية، مع إدراج سهم عملاق النفط أرامكو في السوق الرئيسية تداول بعد أكبر اكتتاب أولي يشهده العالم.

وقد نجحت شركة أرامكو بجمع 25.6 مليار دولار في طرحها الأولي لتتفوق على الشركة التي كانت في الصدارة وهي شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية التي جمع اكتتابها 25 مليار دولار في 2014.

كلمات دالّة

#أرامكو, #مؤسسة النقد, #السعودية, #اكتتاب, #ساما
إقرأ أيضاً سيناريوهات الساعات الأولى لسهم أرامكو بسوق السعودية سيناريوهات الساعات الأولى لسهم أرامكو بسوق السعودية 08:22 GMT
إقرأ أيضاً "بوان" تحصل على تمويل بـ 88 مليون ريال للاكتتاب بأرامكو "بوان" تحصل على تمويل بـ 88 مليون ريال للاكتتاب بأرامكو 08:22 GMT

إقرأ أيضاً

إعلانات

آخر الأخبار

الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.
حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017