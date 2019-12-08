محافظ "ساما" للعربية: نراقب سيولة البنوك مع اكتتاب أرامكو

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، أن المؤسسة تقوم بمراقبة تحركات السيولة في المصارف السعودية بشكل يومي وذلك منذ أن بدأ اكتتاب "أرامكو السعودية".

وقال الخليفي في لقاء مع "العربية" إن هناك تحركات مؤقتة في السيولة المصرفية منذ بدء الاكتتاب بطرح أرامكو.

وأكد أن وضع السيولة في البنوك "مطمئن ونراقبه بشكل يومي وكانت هناك استعدادات لتقييم قدرة المصارف على تقديم ما لديها من تسهيلات".

وحول مستجدات القطاع المصرفي السعودي، قال الخليفي، إن نوعية الأصول جداً جيدة، وأن مستوى الاقتراض للقطاعين العام والخاص يمضي بشكل جيد، كما أن مؤشرات السيولة عالية.

وأشار إلى المزيد من منح القروض العقارية وكلها مؤتمنة من دعم وزارة الإسكان أو الأصول العقارية التي تستخدم كضمانات، بجانب القروض المعتادة التي تمنحها البنوك، مؤكداً أن معظم المؤشرات المصرفية جيدة.

وحول توقع منح رخص مصرفية جديدة في السعودية، قال الخليفي إن لدى المؤسسة رخصة سيعلن عنها قريباً لفرع بنك أجنبي، بجانب دراسة رخصة أخرى لبنك رقمي ستأخذ وقتاً من الدراسة.

وسيكون يوم الأربعاء المقبل الـ11 من ديسمبر، يوما تاريخيا في سوق الأسهم السعودية، مع إدراج سهم عملاق النفط أرامكو في السوق الرئيسية تداول بعد أكبر اكتتاب أولي يشهده العالم.

وقد نجحت شركة أرامكو بجمع 25.6 مليار دولار في طرحها الأولي لتتفوق على الشركة التي كانت في الصدارة وهي شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية التي جمع اكتتابها 25 مليار دولار في 2014.