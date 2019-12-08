العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

"بوان" تحصل على تمويل بـ 88 مليون ريال للاكتتاب بأرامكو

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة بوان حصولها على قرض متوسط الأجل متوافق مع أحكام الشريعة من البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 88.6 مليون ريال، بهدف تمويل الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة أرامكو.

وأضافت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تمثل سندا لأمر بكامل المبلغ لصالح الجهة الممولة إضافة إلى رهن الأسهم المكتتب فيها في شركة أرامكو.

وقالت "بوان" إنه لا توجد أطراف ذات علاقة بهذا التمويل.

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تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.
حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017