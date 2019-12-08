"بوان" تحصل على تمويل بـ 88 مليون ريال للاكتتاب بأرامكو

أعلنت شركة بوان حصولها على قرض متوسط الأجل متوافق مع أحكام الشريعة من البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 88.6 مليون ريال، بهدف تمويل الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة أرامكو.

وأضافت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تمثل سندا لأمر بكامل المبلغ لصالح الجهة الممولة إضافة إلى رهن الأسهم المكتتب فيها في شركة أرامكو.

وقالت "بوان" إنه لا توجد أطراف ذات علاقة بهذا التمويل.