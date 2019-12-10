أين ستذهب متحصلات اكتتاب "أرامكو"؟ سي آي كابيتال تجيب

أشارت محللة اقتصاد أولى لدى "سي آي كابيتال"، سارة سعادة، في مقابلة مع "العربية"، إلى توقعات "سي آي كابيتال" بنمو اقتصاد السعودية إلى 2.4% في 2020، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي ليصل بحدود 3% في العام المقبل.

أما بالنسبة للقطاع النفطي، فمن المتوقع أن ينمو بـ1%، بناء على أسعار شبه ثابته للنفط، وهذا ما يدخل في صلب أولويات المملكة في هذه المرحلة بالمحافظة على ثبات أسعار النفط.

الميزانية وأسعار النفط

وبرأي سعادة، فإن الميزانية السعودية احتسبت على أساس متوسط 65 دولارا لبرميل النفط، مشيرة إلى توقعات أن تتراوح الأسعار بين 64 و65 دولارا للبرميل العام المقبل.

وعن إنتاج المملكة النفطي، توقعت سعادة أن يصل إنتاج المملكة إلى ما بين 9.7 مليون برميل و9.8 مليون برميل على ضوء تعهد السعودية بالالتزام الإضافي مع أوبك بلس في تعميق خفض الإنتاج، مقارنة بـ10.1 مليون برميل سابقا، و10.3 مليون برميل قبل الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك.

وفي سؤال عن حجم الاقتراض لتمويل الاكتتاب في طرح أرامكو، قالت سعادة إن حجم طرح أرامكو هو 69 مليار ريال، 33% منه هو لشريحة المؤسسات، في حين أن مشاركة المؤسسات الأجنبية تتمثل بحدود 15% من إجمالي الطرح.

وأكدت أن لدى البنوك السعودية السيولة الكافية بحدود 10%، تستطيع توظيفها في الإقراض لتمويل الاكتتاب في طرح أرامكو.

وعن متحصلات الطرح، قالت سعادة إن حصيلة طرح أرامكو ستعود إلى صندوق الاستثمارات العامة PIF، الذي سيعود ويضخهم كودائع في البنوك السعودية، قبل أن يتخذ القرار الاستثماري، والذي سيترجم باستثمارات في مشاريع داخل المملكة، كما أكد وزير المالية السعودية.

إسدال الستار عن أضخم عملية اكتتاب

أعلنت سامبا كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك والمنسق الرئيسي المشارك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشارك ومتعهد التغطية المشارك لعملية اكتتاب أرامكو السعودية، إسدال الستار عن أضخم عملية اكتتاب في تاريخ الأسواق العالمية لأكبر شركة نفط في العالم، وذلك بعد اكتمال كافة مراحلها، تمهيداً لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" وفقاً لما هو محدد يوم غد الأربعاء 11 ديسمبر.

وبحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، فقد بلغ مجموع طلبات الاكتتاب 446 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 465%.

وأوضحت سامبا كابيتال، أن تمديد الفترة المحددة لمزاد الافتتاح لإدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، وذلك لفترة إضافية وبواقع (30 دقيقة) وفقاً للإجراء المعمول به في معظم الأسواق العالمية، من شأنه أن يتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء، والتي ستنعكس بدورها على سعر الافتتاح.

وأشارت إلى أن إدارة عملية الاكتتاب وما يتعلق بها من خطوات لاحقة، تمت وفق معايير احترافية عالية المستوى، مع الحرص على تسخير كافة الإمكانات التي تمكن من إنجاز المهام ومراحل العملية في مدة زمنية قياسية مقارنة بتجارب الأسواق العالمية.

ولفتت "سامبا كابيتال" إلى أن عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، والذين فاق عددهم 5 ملايين مكتتب من الأفراد، قد تم تنفيذها بالكامل بعد أقل من 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي وعملية التخصيص، في الوقت الذي سيتم فيه البدء بإدراج وتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بعد أربعة أيام عمل فقط من انتهاء مرحلة الاكتتاب، في خطوة نوعية تفوقت على التجارب المماثلة في الأسواق العالمية المتقدمة، حيث تم الانتهاء من ردّ فائض الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الجمعة 9 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 6 ديسمبر 2019م.