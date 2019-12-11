السعودية نجحت ببلوغ القيمة الحقيقة لأرامكو

أكد خبراء اقتصاديون أن السعودية نجحت في أن تصل بطرح حصة من أسهم أرامكو، إلى القيمة الحقيقية لكامل رأسمال الشركة، والتي جرى الإعلان عن أول تقدير لها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحوالي تريليوني دولار.

وقال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية" إن الحوكمة والشفافية العالية اللتين تتمتع بهما شركة أرامكو السعودية، سيعززان من قيمة سهمها عالمياً.

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وأشار السديري إلى نتائج دراسة حديثة نشرتها جامعة شيكاغو تفيد بأن تطبيق مفاهيم أعلى للحوكمة يرفع العائد على رأس المال بمعدل 23% بعد مرور عشر سنوات من تنفيذ تلك المفاهيم في الإدارة الرشيدة والتي وصفها بأنها لا حدود لها، ولها أهميتها في رفع قيمة الشركة وزيادة الثقة بها وفي مستقبلها.

واستعرض السديري مؤشرات عدة تتحكم في نظرة المستثمرين للسهم، من أهمها مقدار التوزيعات وسياسة تلك التوزيعات من الأرباح، والتي تتسم بالوضوح والشفافية لسنوات مقبلة، وهو الأمر الذي باتت تتميز به شركة أرامكو بين شركات العالم العملاقة، وبوصفها أكبر شركة في العالم، تعزز قيمة الأسهم السعودية، كما تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، على مستوى عالمي.

من جهته قال الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، إن حركة السهم جاءت للتأكيد من قبل المستثمرين على أن تقييم الشركة بسعر الطرح كان أقل من القيمة العادلة، وبالتالي نرى أن المؤسسات المالية هي التي تطلب شراء السهم لتعويض عدم تخصيص المقدار الكافي لهم بعد التغطية بقيمة 5 مرات.

وأشار البوعينين إلى ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب في الإقبال على سهم أرامكو، مؤكداً أن مرحلة بدء التداول محت كل التوقعات والأخبار المغلوطة التي كانت تحاول النيل من هذا الطرح الأكبر في التاريخ، حتى تفوقت أرامكو على قيمة شركة آبل.

من ناحيته قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، سعود المطير، إن أكبر اكتتاب تاريخي، يمثل يوم تاريخي للمملكة، مع الإقبال الكبير على الطرح، وعلى التداول، والطلب يتجاوز 200 مليون سهم، وسيواصل مسيرة الصعود، وسوف تتخطى الشركة حاجز تريليوني دولار، وأصبحت السوق السعودية، في المرتبة التاسعة عالمياً بعد ألمانيا وقبل الهند، وستقفز قيمة السوق السعودية أكثر وأكثر.

وكان إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" بدأ اليوم الأربعاء بالرمز 2222، والذي ارتفع 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعره إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

ومع ارتفاع قيمة أرامكو السوقية لـ1.88 تريليون دولار تكون قد تخطت قيمة شركة آبل السوقية وتصبح الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية. ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق. وبحسب بيان "تداول" ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%.