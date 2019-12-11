العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

أرامكو تقترب من القفز لـ 2 تريليون دولار

المصدر: العربية.نت
سهم أرامكو يجذب المستثمرين الأساسيين والهامشيين بأسواق الأسهم
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أكد مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، أن بدء تداول سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية، سوف يمهد إلى رفع وزن الأسواق الخليجية في المؤشرات الناشئة "إم أس سي آي" إلى 5% وهذا وزن لا يمكن تجاهله من أي مدير محافظ أو أصول على مستوى عالمي.

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وأشار جمعة في مقابلة مع "العربية" إلى تسارع الطلب على سهم أرامكو، لدى بدء تداوله اعتباراً من اليوم الأربعاء في سوق الأسهم السعودية، لأسباب عدة أبرزها أن "التخصيص للمؤسسات وللأفراد، لم يكن ملبياً لكل احتياجاتهم، نظراً للطلب العالي، والتغطية التي فاقت خمسة أضعاف الطرح".

كما أشار إلى أن "الطلب المضاعف الذي خلقته الحاجة لتملك أكبر من هذا السهم من قبل المؤسسات والأفراد التي لم تحصل على رغبتها من هذا السهم في الطرح الأضخم في العالم، والذي يقترب من الوصول بقيمة الشركة ككل إلى تريليوني دولار، والتي قد نراها في تداولات يوم غد الخميس أو في الأيام القليلة المقبلة".

وتحدث عن "طلب إضافي ممن نسميهم المشترون غير الأساسيون Marginal Buyers وهؤلاء سيضيفون زخماً إلى الطلب القوي الأساسي على سهم أرامكو، لتكتمل صورة القصة الإيجابية في هذا الطرح الذي بات مهماً لكل مدير استثمار أو مدير محفظة في العالم".

وتوقع جمعة أن يكون وزن سهم أرامكو مع دخوله مؤشرات الأسواق الناشئة ومنها "إم أس سي آي" بنسبة تتراوح بين 0.15% و0.4% وهي تعكس قيمة تدفقات السيولة على السهم التي ستتراوح بين 800 مليون دولار و2.5 مليار دولار".

كما تحدث عن نسب مهمة يراقبها المستثمرون في الأسواق، وهي "كم نسبة المواطنين السعوديين الذين سيحتفظون بسهم أرامكو لمدة 6 أشهر لأخذ 10% أسهم مجانية، بجانب التساؤل حول كيف سيتغير وزن التداول الحر للسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة بعد انتهاء فترة الـ 6 أشهر تلك".

واستعرض جمعة العوائد على سندات وسهم أرامكو، عاقداً للمقارنة، التي تظهر أنه "باحتساب توزيعات بقيمة 75 مليار دولار، ستمثل هذه التوزيعات عائداً بنسبة 3.75% وهو أعلى من عائد سندات أرامكو للعشر سنوات البالغ 2.8%، ويوازي العائد على سندات أرامكو للعام 2049 والبالغ 3.75%، وهنا ستظهر المفاضلة للمستثمرين بين من يمتلك سهم أرامكو بوصفه مصدراً لدخلٍ ثابتٍ مع نمو في القيمة، أو امتلاك سندات أرامكو مع عائد ثابت".

وبعد فترة الأشهر الستة، قال جمعة إن سهم أرامكو سيكون "تقييمه ربما على حركة أسعار النفط العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخفض الإضافي من الإنتاج العالمي وفق اتفاق "أوبك بلس" الذي يمثل 500 ألف برميل يومياً، تضاف للخفض السابق البالغ 1.2 مليون برميل يومياً، وهذا يعزز قيمة سهم أرامكو والتوقعات المستقبلية لحركته".

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الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.
حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017