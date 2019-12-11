أرامكو تقترب من القفز لـ 2 تريليون دولار

أكد مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، أن بدء تداول سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية، سوف يمهد إلى رفع وزن الأسواق الخليجية في المؤشرات الناشئة "إم أس سي آي" إلى 5% وهذا وزن لا يمكن تجاهله من أي مدير محافظ أو أصول على مستوى عالمي.

موضوع يهمك توقع هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي، لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، استمرار الزخم على سهم أرامكو في سوق الأسهم... وثيق المالية: سهم أرامكو سيتخطى 40 ريالا والزخم مستمر أسبوعين أسواق المال

وأشار جمعة في مقابلة مع "العربية" إلى تسارع الطلب على سهم أرامكو، لدى بدء تداوله اعتباراً من اليوم الأربعاء في سوق الأسهم السعودية، لأسباب عدة أبرزها أن "التخصيص للمؤسسات وللأفراد، لم يكن ملبياً لكل احتياجاتهم، نظراً للطلب العالي، والتغطية التي فاقت خمسة أضعاف الطرح".

كما أشار إلى أن "الطلب المضاعف الذي خلقته الحاجة لتملك أكبر من هذا السهم من قبل المؤسسات والأفراد التي لم تحصل على رغبتها من هذا السهم في الطرح الأضخم في العالم، والذي يقترب من الوصول بقيمة الشركة ككل إلى تريليوني دولار، والتي قد نراها في تداولات يوم غد الخميس أو في الأيام القليلة المقبلة".

وتحدث عن "طلب إضافي ممن نسميهم المشترون غير الأساسيون Marginal Buyers وهؤلاء سيضيفون زخماً إلى الطلب القوي الأساسي على سهم أرامكو، لتكتمل صورة القصة الإيجابية في هذا الطرح الذي بات مهماً لكل مدير استثمار أو مدير محفظة في العالم".

وتوقع جمعة أن يكون وزن سهم أرامكو مع دخوله مؤشرات الأسواق الناشئة ومنها "إم أس سي آي" بنسبة تتراوح بين 0.15% و0.4% وهي تعكس قيمة تدفقات السيولة على السهم التي ستتراوح بين 800 مليون دولار و2.5 مليار دولار".

كما تحدث عن نسب مهمة يراقبها المستثمرون في الأسواق، وهي "كم نسبة المواطنين السعوديين الذين سيحتفظون بسهم أرامكو لمدة 6 أشهر لأخذ 10% أسهم مجانية، بجانب التساؤل حول كيف سيتغير وزن التداول الحر للسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة بعد انتهاء فترة الـ 6 أشهر تلك".

واستعرض جمعة العوائد على سندات وسهم أرامكو، عاقداً للمقارنة، التي تظهر أنه "باحتساب توزيعات بقيمة 75 مليار دولار، ستمثل هذه التوزيعات عائداً بنسبة 3.75% وهو أعلى من عائد سندات أرامكو للعشر سنوات البالغ 2.8%، ويوازي العائد على سندات أرامكو للعام 2049 والبالغ 3.75%، وهنا ستظهر المفاضلة للمستثمرين بين من يمتلك سهم أرامكو بوصفه مصدراً لدخلٍ ثابتٍ مع نمو في القيمة، أو امتلاك سندات أرامكو مع عائد ثابت".

وبعد فترة الأشهر الستة، قال جمعة إن سهم أرامكو سيكون "تقييمه ربما على حركة أسعار النفط العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخفض الإضافي من الإنتاج العالمي وفق اتفاق "أوبك بلس" الذي يمثل 500 ألف برميل يومياً، تضاف للخفض السابق البالغ 1.2 مليون برميل يومياً، وهذا يعزز قيمة سهم أرامكو والتوقعات المستقبلية لحركته".