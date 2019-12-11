هل تم فعلاً رفع حجم طرح أرامكو لـ1.7%؟ سيناريوهات مختلفة

حصل لغط كبير حول مسألة استخدام خيار التخصيص الإضافي للأسهم green shoe option، ما إذا كان تم بالفعل لجوء مدير الاستقرار السعودي "غولدمان ساكس" إلى خيار التخصيص الإضافي ببيع 450 مليون سهم إضافي من أرامكو، ما رفع حجم الطرح من 1.5% إلى نحو 1.7%، أم لا؟!

الإشكالية الأخرى في ما يتعلق بهذه الخيار، تتمثل حول التوقيت المناسب الذي سيتدخل في مدير الاستقرار السعري، خصوصا وأن البنوك المشاركة في الطرح قد أكدت أن خيار green shoe option، هو خيار وارد خلال 30 يوما من بدء التداول على سهم "أرامكو"، حيث يتدخل مدير الاستقرار السعري في حال انخفض سعر السهم فقط وليس بحالة ارتفاع السهم، وهذا ما أكد عليه مدير "تداول" خال الحصان.

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ولكن للخبراء رأي مختلف، إذ يعتبر الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة وثيق للخدمات المالية هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية" أن خيار التخصيص قد تم استخدامه بالفعل، استنادا إلى الأرقام المنشورة على موقع "تداول"، حيث تشير إلى أن المالك الأكبر لأرامكو تبلغ نسبته 98.21%، ما يعني أن الـ"free floating" هو نسبته 1.79%، وهذا إن دل على شيء فهو أنه تم بيع 450 مليون سهم إضافي.

يختلف المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق كوانسيا الاستثماري ماجد كبارة، مع أبو جامع، في مقاربته، قائلا: "هذه الأسهم الإضافية لم تسلم لشريحة المؤسسات، بل حولت إلى غولدمان ساكس وله الحق في استخدامها متى يريد وضخها بالسوق في حال ارتفع سهم أرامكو بشكل كبير لتحقيق التوزان السعري ضمن النطاق المقبول لتقييم الشركة أي بين 1.2 تريليون ريال و2.2 تريليون ريال".

يقودنا تحليل كبارة إلى نقطة خلافية أخرى، حيث يعتبر أن خيار التخصيص الإضافي بمكن اللجوء إليه في الحالتين: في حالة انخفاض وارتفاع سهم أرامكو، بينما مدير "تداول" خال الحصان أكد أن مدير الاستقرار السعري يتدخل في حال تراجع السهم فقط أما بحالة الارتفاع، فيترك الأمر للسوق وفقا للعرض والطلب.

من جهة أخرى، يستبعد كبارة تراجع سعر سهم أرامكو في الأيام القليلة القادمة، ولكن يذكر في السيناريو الذي حدث مع السوق السعودية عقب انضمامها إلى مؤشر msci للأسواق الناشئة، وعمليات البيع التي شهدها السوق بعد دخول التدفقات الضخمة عقب الانضمام للمؤشر، ولكن برأيه رغم ذلك فلن نرى سعر السهم يتراجع دون الـ32 ريالا.