"تداول" للعربية: هذه الأسهم لن يتم احتسابها ضمن وزن أرامكو

نقلت موفدة العربية إلى السعودية، فاطمة الضاوي، عن مدير شركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان، قوله إنه لن يتم احتساب أسهم المؤسسات الحكومية ضمن وزن شركة أرامكو.

وفي حال تم احتساب كل أسهم أرامكو سيشكل وزنها 9.5 إلى 10%، إلا أنه في حال استثناء التداولات على أسهم المؤسسات الحكومية سيكون الوزن دون ذلك، في حدود 8%.

ويعتبر الحديث عن وزن شركة أرامكو في السوق السعودية الأبرز بين المستثمرين، حيث يتساءل الكثيرون عن طريقة احتساب وزن الشركة ضمن مؤشر تاسي.

كان المختص بإدارة الثروات والاستثمار، عبدالله الحامد، قد قال في مقابلة مع "العربية" إن وزن أرامكو سيشكل حوالي 10% مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)، وهذا سوف يجعل معظم مديري المحافظ التي تعمل على أساس نشط أن يحاولوا الحصول على هذا الوزن وأكثر من أسهم أرامكو ضمن موجوداتهم، وفي محافظهم ما سيرفع الطلب على السهم".

كان الحصان قد كشف في تصريح سابق أن وزن شركة أرامكو ضمن مؤشر السوق لن يتجاوز 15%، وهو الحد الأعلى المسموح به للشركات ضمن حسبة الأوزان النسبية في مؤشر السوق.

ويقوم المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي على آلية المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي، والذي يتم على أساسه تحديد وزن الشركة داخل المؤشر.

يذكر أن وزن أرامكو عند مستوى للسهم يبلغ 32 ريالاً، وبلوغ القيمة السوقية 8.27 مليار ريال، فإن الوزن النسبي داخل مؤشر السوق يبلغ 9.7%.

وأكد الحصان أن انطلاق تداولات سهم أرامكو أثبت جهوزية السوق للتعامل مع أكبر طرح أولي في العالم.

وقال الحصان "الأسهم الحرة هي التي تحدد وزن سهم أرامكو في المؤشر، وحجم الطرح بشكل كامل يمثل 9.5% وكل ما زاد السعر يزيد الوزن، إلا أن عدد الأسهم الحرة هو ما يحدد وزن أرامكو، وفي تقديري سيصل إلى ما بين 8 إلى 9%".

وأشار الحصان إلى أنه عادة ما يتم استثناء الملكيات الخاصة بالمؤسسات الحكومية من المؤشر سواء في تاسي أو المؤشرات العالمية.