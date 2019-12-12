ماذا قال رئيس "أرامكو" للعربية عن مساهمي الشركة الجدد؟

قال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، في مقابلة مع قناة "العربية" إن المستثمرين سيشاركون دون أي شك في بناء مستقبل "أرامكو" على المدى الطويل.

وأكد الناصر التزام الشركة باستراتيجيتها من ناحية الاستثمارات.

وقال الناصر "نتائج الطرح في اليوم الأول كانت جيدة ومبشرة، ولا شك في أن المستثمرين سيشاركون في بناء الشركة ومستقبلها، وستظل أرمكو على استراتيجيتها من ناحية استثماراتها في الداخل والخارج وزيادة الربحية".

وأوضح "ما من شك في أن الشركة ستلتزم بـ75 مليار دولار توزيعات خلال السنوات القادمة، والشركة ستعزز وجودها في مختلف الأسواق".

كانت أرامكو قد أعلنت في السابق عن خطتها للتوزيعات.

- 1.95 سنت للسهم، 7.3 هللة كحد أدنى عن الأيام المتبقية من 2019 بعد التخصيص.

- 9.375 سنت للسهم، 35 هللة كحد أدنى عن كل ربع سنة حتى العام 2024.

- نسبة 4.4% العائد المتوقع للسهم وفق حسابات بلومبيرغ.

- 75 مليار دولار الحد الأدنى للتوزيعات السنوية.

-300 مليار دولار ستوزعها الشركة كحد أدنى حتى العام 2024.