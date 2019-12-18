ما حجم التدفقات التي سيجتذبها سهم أرامكو من صناديق الطاقة الأجنبية؟

قال نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الأسهم في شركة بلتون فاينانشال، أحمد هشام، في مقابلة مع "العربية"، إن أرامكو قد انضمت بالفعل لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة " MSCI " بنهاية إغلاق جلسة أمس.

وتوقع أن يكون وزن سهم "أرامكو" نحو 11% في مؤشر "MSCI" السعودية، و0.3% في المؤشر الكلي MSCI للأسواق الناشئة.

وأشار هشام إلى حجم سيولة قدرت بـ1.2 مليار دولار كتدفقات نقدية دخلت إلى السوق السعودي من الصناديق الخاملة أو "passive funds" مع انضمام أرامكو إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. بينما تتجه الأنظار إلى دخول المزيد من السيولة مع انضمام أرامكو إلى مؤشري فوتسي راسل وS&P في 23 ديسمبر الجاري.

موضوع يهمك أغلق سهم عملاق النفط أرامكو السعودية، جلسة الأربعاء متراجعاً 2.78% إلى 36.7 ريال، بقيمة تداولات بلغت 2.56 مليار ريال،... سهم أرامكو ينهي الجلسة بتداول 2.5 مليار ريال أسواق المال

وفي حين أشار إلى أنه من الصعب توقع حجم السيولة التي قد تدخل من الصناديق النشطة أو active funds، توقع أن تقدر هذه الأموال بمرتين أو 3 أضعاف التدفقات النقدية من الصناديق غير النشطة.

واعتبر أن سهم "أرامكو" سيجذب حجم تدفقات كبير لاسيما من صناديق الطاقة الأجنبية.

سهم أرامكو يغلق بقيم تداولات 2.56 مليار ريال

وأغلق سهم عملاق النفط أرامكو السعودية، جلسة الأربعاء متراجعاً 2.78% إلى 36.7 ريال، بقيمة تداولات بلغت 2.56 مليار ريال، وبحجم صفقات 44.8 ألف صفقة، لعدد 69.2 مليون سهم، بمعدل 1546 سهما للصفقة الواحدة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة اليوم مرتفعاً 0.68% أو بمقدار 56 نقطة إلى 8253.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، وجدوى ريت السعودية، ودور، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وولاء، ومجموعة صافولا، والمملكة، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.78%.