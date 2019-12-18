العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

ما حجم التدفقات التي سيجتذبها سهم أرامكو من صناديق الطاقة الأجنبية؟

المصدر: العربية.نت
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قال نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الأسهم في شركة بلتون فاينانشال، أحمد هشام، في مقابلة مع "العربية"، إن أرامكو قد انضمت بالفعل لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة " MSCI " بنهاية إغلاق جلسة أمس.

وتوقع أن يكون وزن سهم "أرامكو" نحو 11% في مؤشر "MSCI" السعودية، و0.3% في المؤشر الكلي MSCI للأسواق الناشئة.

وأشار هشام إلى حجم سيولة قدرت بـ1.2 مليار دولار كتدفقات نقدية دخلت إلى السوق السعودي من الصناديق الخاملة أو "passive funds" مع انضمام أرامكو إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. بينما تتجه الأنظار إلى دخول المزيد من السيولة مع انضمام أرامكو إلى مؤشري فوتسي راسل وS&P في 23 ديسمبر الجاري.

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أغلق سهم عملاق النفط أرامكو السعودية، جلسة الأربعاء متراجعاً 2.78% إلى 36.7 ريال، بقيمة تداولات بلغت 2.56 مليار ريال،...

سهم أرامكو ينهي الجلسة بتداول 2.5 مليار ريال سهم أرامكو ينهي الجلسة بتداول 2.5 مليار ريال أسواق المال

وفي حين أشار إلى أنه من الصعب توقع حجم السيولة التي قد تدخل من الصناديق النشطة أو active funds، توقع أن تقدر هذه الأموال بمرتين أو 3 أضعاف التدفقات النقدية من الصناديق غير النشطة.

واعتبر أن سهم "أرامكو" سيجذب حجم تدفقات كبير لاسيما من صناديق الطاقة الأجنبية.

سهم أرامكو يغلق بقيم تداولات 2.56 مليار ريال

وأغلق سهم عملاق النفط أرامكو السعودية، جلسة الأربعاء متراجعاً 2.78% إلى 36.7 ريال، بقيمة تداولات بلغت 2.56 مليار ريال، وبحجم صفقات 44.8 ألف صفقة، لعدد 69.2 مليون سهم، بمعدل 1546 سهما للصفقة الواحدة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة اليوم مرتفعاً 0.68% أو بمقدار 56 نقطة إلى 8253.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، وجدوى ريت السعودية، ودور، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وولاء، ومجموعة صافولا، والمملكة، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.78%.

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الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.
حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017