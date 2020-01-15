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تقنيات تطبقها أرامكو.. سبقت الثورة الصناعية الرابعة بـ 20 عاماً

المصدر: العربية.نت
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أكد محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، مواكبة الشركة لتطوير الإنتاج والاستكشاف، واعتمادها على تكنولوجيا متطورة في الحفر والتقنيات التي تقلل التكلفة وترفع كفاءة الإنتاج.

وقال القحطاني في مقابلة مع "العربية" إن الثورة الصناعية الرابعة تعد من أكبر المؤهلات للمستقبل، للمساعدة في الحفاظ على الكفاءة وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج، مؤكداً أن جميع الشركات في العالم، حريصة على مواكبة هذا التطور، لكن أرامكو سبقت معظم الشركات ومنذ 20 عاماً تتبنى "مفهوم محاكاة المكامن النفطية".

وأضاف القحطاني أن أرامكو سباقة، في محاكاة المكامن ولدينا في هذه التقنيات مليار خلية ونتطلع إلى الجيل المقبل، ونتطور من جيل الغيغا باور إلى التيرا باور، وهي تقنيات مهمة في قطاع النفط والغاز وتطوير الاستشكاف والإنتاج بكفاءة عالية وسنستمر في ريادة شركات البترول في العالم، في هذا المضمار مع مواصلتنا اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال إن أرامكو تعتمد على تكنولوجيا متطورة في الحفر والتقنيات، لتقليل التكلفة ورفع كفاءة الإنتاج، كما أن لديها 12 مركزاً للتكنولوجيا والبحوث والابتكار حول العالم، وهي منظومة من الأبحاث تصب في عدة قطاعات استراتيجية للشركة، مثل الاستكشاف والتنقيب، وزيادة كمية الاستخلاص من الحقول المكتشفة ورفع كفاءة الانتاج بما يتواكب مع متطلبات البيئة وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، في قطاع التكرير والكربونيات وغيرها.

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تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
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حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017