جيه.بي مورغان: 37 ريالا سعر مستهدف لسهم أرامكو.. وتوصية إيجابية

بدأ جيه.بي مورغان تغطيته لسهم أرامكو السعودية بتوصية "بزيادة الوزن النسبي في المحافظ" وسعر مستهدف 37 ريالا (9.86 دولار) للسهم، قائلا إنه يرى إمكانية لأن ترفع أرامكو التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار.

وشارك جيه.بي مورغان في التنسيق العالمي للطرح العام الأولي في ديسمبر/كانون الأول، والذي جمع 29.4 مليار دولار إجمالا بما في ذلك خيار تخصيص إضافي للأسهم، في ظل طلب قوي.

وقبل الإدراج، قالت شركة النفط العملاقة إنها تنوي صرف توزيعات نقدية أساسية بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

موضوع يهمك أعلنت شركة "أرامكو" تسلمها إشعارا إلحاقيا من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يخص الطرح... "خيار الشراء" يرفع طرح أرامكو إلى 29.4 مليار دولار اكتتاب أرامكو السعودية

وقال جيه.بي مورغان، في مذكرة اليوم: "رؤيتنا الإيجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات مع إمكانية زيادة مستوى الأساس البالغ 75 مليار دولار مع ارتفاع الإنتاج".

وأشار جيه.بي مورغان إلى أن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالي وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، انخفض سهم أرامكو 0.1% إلى 34.80 ريال مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

وجيه.بي مورغان أول بنك عالمي كبير يعطي توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم أرامكو.

وبدأ بنك إتش.إس.بي.سي تغطية سهم أرامكو بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريال، بينما أوصى غولدمان ساكس أمس الثلاثاء "بالحياد" للسهم مع سعر مستهدف 41 ريالا.

وفي الشهر الماضي، بدأت برنستين وجيفريز تغطية السهم بتوصية بخفض الوزن النسبي.