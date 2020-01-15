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جيه.بي مورغان: 37 ريالا سعر مستهدف لسهم أرامكو.. وتوصية إيجابية

المصدر: دبي – رويترز
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بدأ جيه.بي مورغان تغطيته لسهم أرامكو السعودية بتوصية "بزيادة الوزن النسبي في المحافظ" وسعر مستهدف 37 ريالا (9.86 دولار) للسهم، قائلا إنه يرى إمكانية لأن ترفع أرامكو التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار.

وشارك جيه.بي مورغان في التنسيق العالمي للطرح العام الأولي في ديسمبر/كانون الأول، والذي جمع 29.4 مليار دولار إجمالا بما في ذلك خيار تخصيص إضافي للأسهم، في ظل طلب قوي.

وقبل الإدراج، قالت شركة النفط العملاقة إنها تنوي صرف توزيعات نقدية أساسية بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

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وقال جيه.بي مورغان، في مذكرة اليوم: "رؤيتنا الإيجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات مع إمكانية زيادة مستوى الأساس البالغ 75 مليار دولار مع ارتفاع الإنتاج".

وأشار جيه.بي مورغان إلى أن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالي وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، انخفض سهم أرامكو 0.1% إلى 34.80 ريال مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

وجيه.بي مورغان أول بنك عالمي كبير يعطي توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم أرامكو.

وبدأ بنك إتش.إس.بي.سي تغطية سهم أرامكو بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريال، بينما أوصى غولدمان ساكس أمس الثلاثاء "بالحياد" للسهم مع سعر مستهدف 41 ريالا.

وفي الشهر الماضي، بدأت برنستين وجيفريز تغطية السهم بتوصية بخفض الوزن النسبي.

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الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
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