الراجحي المالية: نتوقع أن تصل توزيعات أرباح أرامكو لـ80 مليار دولار

توقعت شركة الراجحي المالية أن تبلغ توزيعات أرباح "أرامكو" السعودية 80 مليار دولار هذا العام، ما يقيم الشركة عند 2 تريليون دولار.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن تتراوح عائدات توزيعات الأرباح ما بين 3.6% و4.6%.

وأكدت الراجحي المالية أن أرامكو السعودية توفر مزيداً من الاستقرار في نمو إنتاجها على المدى البعيد، إلى جانب تكاليفها النقدية المستقرة.

وحددت "الراجحي المالية"، السعر العادل لسهم أرامكو عند 37.5 ريال، أي تقريباً ارتفاعاً من 8 إلى 9% عن سعر السوق الحالي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، أن "أرامكو" لديها القدرة الدائمة في الحفاظ على توزيعات أرباح مرتفعة مهما تراجعت أسعار النفط، إذ في تقديراته حتى لو تراجع سعر برنت إلى 40 دولارا وعند سعر خام غرب تكساس 35 دولارا، تستطيع أرامكو أن تحقق توزيعات أرباح على ملاكها حوالي 63 مليار دولار، حتى بعد دفع رسوم الامتياز والتكاليف التشغيلية.

وبرأيه، فإن التوزيعات المرتفعة التوقعة عند 80 مليار دولار لعام 2020، لن تضعف الإنفاق الاستثماري لأرامكو.

وكانت أرامكو قد أعلنت عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

وأشارت "الراجحي المالية" إلى أن شركة أرامكو تعطي المزيد من استقرار في عمليات نمو الإنتاج في ظل أن احتياطياتها المؤكدة تعادل 10.6 مرة مقارنة باحتياطي نظيراتها من الشركات الأخرى.

وأوضحت أن توقعاتها للتوزيعات في 2020 جاءت بناء على توقعها بقيام الشركة ببيع 10.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، وسعر برميل النفط عند 61.3 دولار للبرميل، و4 ملايين برميل يومياً صافي الطاقة التكريرية، و22.7 مليون طن متري صافي طاقة الكيماويات (باستثناء شركة سابك).

وتوقعت الراجحي المالية أن تصل مبيعات شركة أرامكو في 2020 إلى 1.276 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.216 تريليون ريال إيرادات متوقع أن تحققها الشركة خلال العام الماضي.

وتوقعت أن تصل أرباح الشركة بنهاية العام الجاري إلى 401 مليار ريال، مقارنة 361 مليار ريال خلال العام الماضي. يشار إلى أن بنوك الاستثمار العالمية تقييم سهم أرامكو بأكثر من 15% من سعر الطرح وسط تفاؤل برفع أرامكو التوزيعات المقترحة للعام الجاري عن 75 مليار دولار.

وقيم جي بي مورغان سهم أرامكو عند 37 ريالاً وأوصى بزيادة وزنه في المحافظ. وحدد بنك إتش إس بي سي السعر المستهدف عند 36.8 ريال وغولدمان ساكس وضع أعلى سعر مستهدف للسهم حتى الآن عند 41 ريالاً.