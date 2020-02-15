العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

ترقب إعلان نتائج أرامكو السنوية في 16 مارس

المصدر: العربية.نت
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قالت أرامكو السعودية في موقعها على الإنترنت إنها ستعلن نتائج العام 2019 بأكمله في 16 مارس، وهو ما سيكون أول نتائج مالية لعملاق النفط بعد طرح الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر، وفقا لـ"رويترز".

وجمعت أرامكو 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي الذي حطم الأرقام القياسية، ويعد أكبر طرح عام أولي بتاريخ بورصات العالم.

وكانت شركة الراجحي المالية، توقعت في تقرير صدر عنها في 20 يناير من العام الحالي، أن تبلغ توزيعات أرباح "أرامكو" السعودية 80 مليار دولار هذا العام، ما يقيم الشركة عند 2 تريليون دولار.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن تتراوح عائدات توزيعات الأرباح ما بين 3.6% و4.6%.

وأكدت الراجحي المالية أن أرامكو السعودية توفر مزيداً من الاستقرار في نمو إنتاجها على المدى البعيد، إلى جانب تكاليفها النقدية المستقرة.

وحددت "الراجحي المالية"، السعر العادل لسهم أرامكو عند 37.5 ريال، أي تقريباً ارتفاعاً من 8 إلى 9% عن سعر السوق الحالي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن "أرامكو" لديها القدرة الدائمة في الحفاظ على توزيعات أرباح مرتفعة مهما تراجعت أسعار النفط، إذ في تقديراته حتى لو تراجع سعر برنت إلى 40 دولارا وعند سعر خام غرب تكساس 35 دولارا، تستطيع أرامكو أن تحقق توزيعات أرباح على ملاكها حوالي 63 مليار دولار، حتى بعد دفع رسوم الامتياز والتكاليف التشغيلية.

وبرأيه، فإن التوزيعات المرتفعة المتوقعة عند 80 مليار دولار لعام 2020، لن تضعف الإنفاق الاستثماري لأرامكو.

وكانت أرامكو قد أعلنت عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

وأشارت "الراجحي المالية" إلى أن شركة أرامكو تعطي المزيد من استقرار في عمليات نمو الإنتاج في ظل أن احتياطياتها المؤكدة تعادل 10.6 مرة مقارنة باحتياطي نظيراتها من الشركات الأخرى.

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الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
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