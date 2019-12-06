العربية أسواق اكتتاب أرامكو السعودية

كيف نقارن اكتتاب "أرامكو" بأكبر الاكتتابات بالتاريخ؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت أرامكو السعودية عن نجاحِ اكتتابها العام، حيث جمعت 25.6 مليار دولار، ليكون طرحُها هو الأكبر في التاريخ، متفوقة على اكتتاب عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، علي بابا، الذي جمع 25 مليار دولار.

المرتبة الثالثة تذهب لشركة "سوفت بنك" اليابانية، وهي وحدة الاتصالات التابعة لمجموعة "سوفت بنك"، والتي جمعت 23 ملياراً ونصف المليار دولار.

المرتبة الرابعة والخامسة تعودان للصين مع اكتتاب البنك الزراعي الصيني بـ22.1 مليار دولار، يليه البنك الصناعي الصيني بحدود نفس القيمة.

سادس أكبر اكتتاب في العالم من نصيب شركة "أي أي" غروب، وهي الذراع الآسيوية لشركة التأمين الأميركية "أي آي جي" التي استطاعت أن تجمع 20.5 مليار دولار من طرح وحدتها في العام 2010.

طرح "فيزا" في الولايات المتحدة المتخصصة بعمليات الدفع الإلكتروني الذي وصل حجمه إلى 19 ملياراً و700 مليون دولار. معه تربعت على عرش أكبر الطروحات الأميركية، ثم شركة NTT docomo اليابانية للاتصالات فقد جمعت 18.4مليار دولار.

قطاع السيارات الأميركية يدخل هذه اللائحة في المرتبة التاسعة عبر اكتتاب جنرال موتورز العائدة من الإفلاس في العام 2010، والتي جمع طرحها الأولي 18.1 مليار دولار.

في المرتبة العاشرة تأتي شركة أوروبية هي "إينيل"، وهي شركة إيطالية للطاقة بلغ حجم طرحها 17.4 مليار دولار.

إقرأ أيضاً هل جاء عدد المكتتبين الأفراد في طرح أرامكو متماشياً مع التوقعات؟ هل جاء عدد المكتتبين الأفراد في طرح أرامكو متماشياً مع التوقعات؟ 14:29 GMT
إقرأ أيضاً كم سهماً سيملك الفرد في شركة "أرامكو"؟ كم سهماً سيملك الفرد في شركة "أرامكو"؟ 10:32 GMT

إعلانات

آخر الأخبار

الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.
حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017