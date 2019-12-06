كيف نقارن اكتتاب "أرامكو" بأكبر الاكتتابات بالتاريخ؟

أعلنت أرامكو السعودية عن نجاحِ اكتتابها العام، حيث جمعت 25.6 مليار دولار، ليكون طرحُها هو الأكبر في التاريخ، متفوقة على اكتتاب عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، علي بابا، الذي جمع 25 مليار دولار.

المرتبة الثالثة تذهب لشركة "سوفت بنك" اليابانية، وهي وحدة الاتصالات التابعة لمجموعة "سوفت بنك"، والتي جمعت 23 ملياراً ونصف المليار دولار.

المرتبة الرابعة والخامسة تعودان للصين مع اكتتاب البنك الزراعي الصيني بـ22.1 مليار دولار، يليه البنك الصناعي الصيني بحدود نفس القيمة.

سادس أكبر اكتتاب في العالم من نصيب شركة "أي أي" غروب، وهي الذراع الآسيوية لشركة التأمين الأميركية "أي آي جي" التي استطاعت أن تجمع 20.5 مليار دولار من طرح وحدتها في العام 2010.

طرح "فيزا" في الولايات المتحدة المتخصصة بعمليات الدفع الإلكتروني الذي وصل حجمه إلى 19 ملياراً و700 مليون دولار. معه تربعت على عرش أكبر الطروحات الأميركية، ثم شركة NTT docomo اليابانية للاتصالات فقد جمعت 18.4مليار دولار.

قطاع السيارات الأميركية يدخل هذه اللائحة في المرتبة التاسعة عبر اكتتاب جنرال موتورز العائدة من الإفلاس في العام 2010، والتي جمع طرحها الأولي 18.1 مليار دولار.

في المرتبة العاشرة تأتي شركة أوروبية هي "إينيل"، وهي شركة إيطالية للطاقة بلغ حجم طرحها 17.4 مليار دولار.