هذه أبرز التعليقات حول إدراج "أرامكو"

علقت ضمان للاستثمار على إدراج "أرامكو" في السوق السعودية "تداول"، قائلةً: "سنصل بسهولة إلى تقييم 2 تريليون دولار يوم غد".

في حين قالت المال كابيتال "التقييم سيصل الأسبوع المقبل إلى 2 تريليون دولار مع التدفقات الآتية من الانضمام إلى MSCI وFTSE "".

أمّا رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، فصرح قائلا: "طرح أرامكو هو الأكبر في تاريخ البشرية".

بدورها، اعتبرت شعاع كابيتال أن "القيمة السوقية ستستقر بين 2 و2.1 تريليون دولار في الأشهر المقبلة".

ونظرة إيجابية تركزت على تصريحات دلما كابيتال، بقولها :"الزخم السعودي لسهم "أرامكو" سيستمر".