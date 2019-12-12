تصريح جديد من رئيس "أرامكو" بشأن توزيعاتها للمساهمين

قال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، في مقابلة مع قناة "العربية" إن المستثمرين سيشاركون دون أي شك في بناء مستقبل "أرامكو" على المدى الطويل.

وأكد الناصر التزام الشركة باستراتيجيتها من ناحية الاستثمارات.

وقال الناصر "نتائج الطرح في اليوم الأول كانت جيدة ومبشرة، ولا شك في أن المستثمرين سيشاركون في بناء الشركة ومستقبلها، وستظل أرمكو على استراتيجيتها من ناحية استثماراتها في الداخل والخارج وزيادة الربحية".

وأوضح "ما من شك في أن الشركة ستلتزم بـ75 مليار دولار توزيعات خلال السنوات القادمة، والشركة ستعزز وجودها في مختلف الأسواق".