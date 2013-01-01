جمارك مطار القاهرة ترفض دخول المطرب السعودي رابح صقر آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

رفضت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، مساء أمس الاثنين، السماح للمطرب ﺍﻟﺴﻌﻮﺩي ﺭﺍﺑﺢ ﺻﻘﺮ، دخوله البلاد وبحوزته مبالغ مالية كبيرة، حيث إن ذلك يعد مخالفا لقانون النقد الأجنبي الجديد الذي يسمح فقط بدخول وخروج العملة بحد أقصى 10 آلاف دولار لكل مسافر.



ووفقاً لـ"اليوم السابع"، ﻭﺻﻞ المطرب السعودي على متن طائرة الخطوط ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﺒﻠﻎ مالي قدره 120 أﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩي ﻭ17 أﻟﻒ ﺩﻭﻻ‌ﺭ، ﻭﺃﺑﻠﻐﺘﻪ سلطات ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ أﻧﻪ ﻻ‌ ﻳمكنه ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، الذي يعادل إجمالياً نحو 49 ألف دولار، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﺒﻼ‌ﺩ ﻭﻏﺎﺩﺭ على الطائرة ﺍلإ‌ﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ إلى دبى.



وتأتي هذه الخطوة بالرغم من الأزمة الكبيرة في سوق العملات في مصر، نتيجة النقص الكبير للدولار، بما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير أمام الجنيه المصري، الذي سجل أدنى مستوياته خلال أكثر من 10 سنوات. وتعاني الكثير من الشركات من عدم توافر الدولار، بعد فرض البنك المركزي قواعد جديدة تلزم الشركات بحد أقصى قدره 30 ألف دولار للسحب اليومي، ضمن عدة إجراءات تستهدف السيطرة على سوق العملة الصعبة، ومواجهة المضاربات.



كانت سلطات مطار القاهرة قد بدأت صباح الخميس الماضي تنفيذ قرار تحديد النقد الأجنبي مع المسافرين بـ10 آلاف دولار أو ما يعادلها.



وجاء التنفيذ بعد صدور قرار يحظر على المسافرين من مصر وإليها، حمل مبلغ يزيد على 10 آلاف دولار، مع تخوف المسؤولين من تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.