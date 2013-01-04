235 مليار درهم ودائع حكومية لدى المصارف الإماراتية آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

كشف المصرف المركزي الإماراتي عن أن الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي سجلت مستوى قياسيا جديدا بأعلى نسبة نمو منذ نحو خمسة أعوام بواقع 33.8 % بقيمة 59.4 مليار درهم في الشهور العشرة الأولى من عام 2012.



وارتفعت من 175.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 235 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.



وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر أكتوبر 2012 أن المصارف العاملة بالدولة استقطبت 12.4 مليار درهم ودائع حكومية جديدة في شهر أكتوبر الماضي فقط بنمو شهري بلغت نسبته 5.6 %، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.



وواصلت الودائع الحكومية بالمصارف ارتفاعها المتواصل منذ عدة شهور من 200.5 مليار درهم في نهاية شهر يوليو إلى 13.3 مليار درهم في أغسطس ثم إلى 222.6 مليار درهم في سبتمبر قبل أن ترتفع مجددا في أكتوبر.