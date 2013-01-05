الحكومة البريطانية تنشر صور متهربي الضرائب على الإنترنت آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - إكرام اليعقوب

نشرت الحكومة البريطانية للمرة الأولى على شبكة الإنترنت في موقع "فليكر" التابع لمصلحة الجمارك والإيرادات، صوراً لـ32 محتالاً تخلفوا عن دفع الضرائب في عام 2012، بدءاً من مهربي السجائر والكحول إلى مهنيين قدمو استشارات لعملاء أغنياء بهدف التشهير بهم وملاحقتهم قانونياً.



يذكر أن القضاء البريطاني حكم على المحتالين الـ32 بالسجن بمجموع 155 عاماً و10 أشهر خلف القضبان، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن أربعة رجال شملهم حكم بالسجن لـ21 سنة وثلاثة أشهر في أكبر عمليات تهريب واحتيال للكحول شهدتها المملكة المتحدة، وتقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني سنوياً.



وشملت قائمة المفضوحة أسماؤهم مصدرين للبهارات، وتجار البلاتين، وتجاراً وهميين، ومحتالين حصلوا على حسومات عن الضريبة المضافة على أجهزة الهواتف المحمولة والتي قدرت بالملايين.



فيما نشر الموقع صوراً لمحتال يدعى روي فيشني، قدم استشارات ضريبية مكنت أحد عملائه الأغنياء من التهرب من دفع 70 مليون جنيه إسترليني من الضرائب عن طريق التزوير، والذي حكم عليه لاحقاً بالسجن لمدة أربع سنوات.



وتهدف بريطانيا من خلال هذه الإجراءات إلى الكشف عن دخل الأشخاص وفرض عقوبات على الأشخاص المتهربين من دفعهم الضرائب، والتي تعرضهم للمساءلة القانونية في حال تخلفهم عن الدفع.



وقال ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية، إن مكافحة التهرب الضريبي ستكون واحدة من أهم أولويات المملكة المتحدة، لكن منتقدي السياسة الجديدة يجدون أن مكافحة عمليات التهرب الضريبي لا تزال شبه مستحيلة.