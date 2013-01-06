12 عائلة تهيمن على 33 من مقاعد إدارات المصارف السعودية

كشف بحث اقتصادي أن 12 عائلة سعودية تستحوذ على 36 مقعداً من مقاعد أعضاء مجالس إدارات المصارف العاملة في المملكة، أي ما يمثل نسبته 33 في المائة من إجمالي المقاعد المشغولة.ووفقاً للبحث الذي أجرته صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن إجمالي عدد المقاعد المشغولة لمجالس إدارات المصارف بلغ 108 أعضاء باستثناء المديرين التنفيذيين، وكانت أكثر العائلات استحواذاً على مقاعد الأعضاء هي عائلة الراجحي بسبعة مقاعد موزعة على مصرفيْن، هما مصرف الراجحي وبنك البلاد، منهم ستة أعضاء في مجلس إدارة مصرف الراجحي وعضو مجلس إدارة واحد في بنك البلاد.

كما جاءت عائلة العيسى في المركز الثاني من حيث عدد الأعضاء بأربعة موزعين على ثلاثة مصارف، أي أن هناك عضويْن في مصرف واحد، هو بنك الرياض، أما الأعضاء المتبقون فموزعون على بنكي سامبا والفرنسي، وتتشارك معها في المركز نفسه عائلة الراشد بأربعة أعضاء موزعين على ثلاثة مصارف الفرنسي والرياض بينما في البنك العربي عضوان.



ويكمن الفرق بين عائلة العيسى وعائلة الراشد أن عائلة العيسى يوجد منها شخص واحد، ويمثل رئيس مجلس إدارة بنك سامبا، أما عائلة الراشد فيوجد عضوان منهم يشغلان رئاسة مجلس إدارة بنكين هما "العربي" و"الرياض".



وأجري البحث على أعضاء مجالس إدارات المصارف المدرجة في سوق الأسهم السعودية بمناسبة التعديلات والإجراءات المستحدثة أخيرا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على الوظائف القيادية في المصارف السعودية في انتهاجها المستمر لتحقيق مبدأ عدم تعارض المصالح وتداخل الصلاحيات وإضفاء المزيد من الشفافية الخاصة بأعضاء مجلس إدارات المصارف، حيث قامت "ساما" بمنع أن يشغل أي عضو مجلس إدارة لأكثر من مصرفين.



وكشف البحث أنه لا يوجد أعضاء مجلس إدارة يشغلون أكثر من منصب في مصرفين، بينما تبين بأن هناك 12 عائلة تستحوذ على 36 مقعدا من مقاعد أعضاء مجالس إدارات المصارف أي ما يمثل نسبته 33 في المائة من إجمالي المقاعد المشغولة، حيث بلغ إجمالي عدد المقاعد المشغولة لمجالس إدارات المصارف 108 أعضاء باستثناء المديرين التنفيذيين.



واحتلت كل من عائلة الغفيلي والحسين والعمران المركز الثالث بثلاثة أعضاء مجلس إدارة موزعين على ثلاثة مصارف لكل منهم بمعدل عضو واحد لكل مصرف.



بينما جاءت كل من عائلة الزامل والعليان والملحم والسبيعي والقويز وأباالخيل رابعاً من حيث الترتيب بعضوين لكل عائلة موزعة على مصرف أو مصرفين.



من جهة أخرى، كشف البحث أن هناك 72 عضوا يمثلون الثلثين أي ما يعادل 66 في المائة من المقاعد المشغولة بمجالس الإدارات يشغلها أفراد من عوائل.