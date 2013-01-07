ثلاثة مصارف إسلامية بالبحرين تندمج في كيان واحد آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

أعلن "بيت التمويل الكويتي – البحرين" عن إتمام عملية اندماج بين ثلاثة مصارف إسلامية تتخذ من مملكة البحرين مقراً لأعمالها وهي، بنك إيلاف، بيت ادارة المال (CMH) وكابيفست، لتتشكل مؤسسة مالية بإجمالي حقوق مساهمين تبلغ قيمتها 340 مليون دولار أميركي فيما تمتد أصولها التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار أميركي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا.



وكرئيس لاستشاريّ عملية الاندماج، عمل "بيتك- البحرين" بشكل قريب ومنذ أواخر عام 2011 بعد مبادرته بطرح موضوع الإندماج لمناقشته فيما بين البنوك الثلاثة مع هذه المؤسسات الثلاث المندمجة من أجل ابتكار كيان جديد قوي ذي قدرة على التنافس في خضم نمو وديناميكية الصيرفة الإسلامية الدولية وصناعة الاستثمار.



وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، عبدالحكيم الخياط، والذي ترأس اللجنة التوجيهية لعملية الإندماج، "هذه المؤسسة تتميز بقاعدة رأسمال قوية، وتشكيلة متنوعة من المساهمين، والأصول والإيرادات".



وأكد الخياط "لقد تأسس مصرف جديد ذو حجم وموارد من أجل تقديم فرص استثمارية وقيمة أكبر للمستثمرين وللمساهمين على حد سواء".



يشار إلى أنه قد شارك في استشارات الاندماج كل من "مؤسسة ديلويت، دبي" كمستشار مالي، "تراورز أند هاملينز" كمستشار قانوني، و"إلهام علي حسن ومشاركوها" كمستشار قانوني محلي.