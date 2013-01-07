منح البنوك 4 سنوات أخرى للامثتال بـبازل 3 آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

منح المنظمون العالميون البنوك أربع سنوات أخرى، ومرونة أكبر للامتثال بقواعد "بازل 3"، فيما يخص المخزونات النقدية، التي كان من المفترض الامتثال بها مطلع عام 2015.



وجاء هذا القرار حتى تتمكن البنوك من استخدام احتياطياتها لمساعدة نمو الاقتصادات المتعثرة.



وقررت لجنة الرقابة تطبيق القواعد ابتداء من عام 2015، على مدى أربع سنوات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأصول التي يمكن أن يستخدمها البنوك في المخزونات النقدية لتشمل الأسهم والسندات المدعومة بالرهن العقاري.



وكانت البنوك قد كشفت في وقت عن عدم قدرتها تلبية الموعد النهائي السابق والتي كانت تفرض مقتنيات الحد الأدنى من الأصول سهلة البيع.