الخزانة الأمريكية تحذر بنوك روسيا من التعامل مع مؤسسات سورية

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إنه يجب على البنوك الروسية الكبرى الحذر من التعامل مع مؤسستين ماليتين سوريتين مدرجتين على القائمة السوداء الأمريكية، مضيفاً أن البنوك الأمريكية وغيرها يمكن أن توقف التعامل معها نتيجة لذلك.وأوضح المسؤول أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتقد أن بنوكا روسية تواصل التعامل مع البنك المركزي السوري والمصرف التجاري السوري المملوك للدولة، وكلاهما مدرج على القائمة السوداء الأمريكية.

ورفض المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته تحديد البنوك الروسية الكبرى المعنية بالتحذير وبدا ان تعليقاته موجهة لتلك البنوك وكذلك الى المؤسسات المالية الامريكية وغيرها التي قد تتعاون معها.



واضاف "تلك البنوك الروسية الكبرى المندمجة بدرجة كبيرة في النظام المالي العالمي والتي سعت بجد في السنوات الماضية لتأسيس سمعة طيبة في مكافحة التمويل غير القانوني.. تواجه حاليا خطرا داهما على سمعتها لمواصلتها العمل مع القطاع المالي السوري ولاسيما هاتين المؤسستين".



وذكر المسؤول أنه بالإضافة إلى كونهما مدرجتين على القائمة السوداء في الولايات المتحدة فهما تخضعان ايضا لعقوبات من الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية واستراليا واليابان وهو ما يوسع دائرة البنوك التي قد تنأى بنفسها عن التعامل مع المؤسسات الروسية التي تتعامل معهما.



وكانت تقارير اعلامية نقلت عن محافظ البنك المركزي السوري قوله ان على القطاعين العام والخاص في سوريا التطلع الى البنوك الروسية لإتمام أعمالهما الأجنبية.