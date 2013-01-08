كسب تتوقع نمو أرباح الراجحي 26 إلى 24 مليار ريال

تطبيق جديد للهواتف

توقعت "مجموعة كسب المالية" ارتفاع أرباح "مصرف الراجحي" عن الربع الأخير من العام 2012، بنحو 26% لتصل إلى 2.377 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.889 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2011.وكان "الراجحي" قد حقق نمواً بنحو 9% في أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، لتصل إلى 5.974 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.479 مليار ريال عن الفترة المقابلة من العام العام 2011، وأرجع البنك سبب الارتفاع في صافي الأرباح لفترة الأشهر التسعة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات.وبهذه التوقعات من "كسب المالية"، تصل أرباح "الراجحي" السنوية إلى 8.351 مليار ريال، بارتفاع 13.2% مقابل 7.378 مليار ريال خلال العام 2011.

من ناحية أخرى، أطلق "مصرف الراجحي" خدمة جديدة متوافرة حالياً لمستخدمي أجهزة "آيفون"، وستتوافر قريباً في الأجهزة الذكية الأخرى تتيح للعميل التحقق من أقرب جهاز صراف الراجحي الآلي لموقعه، والتأكد من توافر الخدمات مثل السحب النقدي، والإيداع النقدي، والعمليات المصرفية الأخرى، مثل سداد الفواتير أو الحوالات.



ووفقاً لصحيفة "الرياض"، توفر الخدمة الجديدة الجهد والوقت لعملاء الراجحي وغيرهم من عملاء المصارف الأخرى من خلال تحديد أقرب أجهزة صرافات الراجحي الآلية من موقع العميل، إضافة إلى معرفة الخدمات المتوافرة والمتاحة عبر الصراف الآلي، بحيث لا يتوجه العميل إلا للجهاز الذي تتوافر فيه الخدمة المطلوبة.



وقال الدكتور عبدالله النملة، مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد، إن الخدمة تم تصميمها بشكل سهل الاستخدام، حيث يقوم عميل مصرف الراجحي أو أي مصرف آخر بتحميل تطبيق مصرف الراجحي من متجر "آبل"، ويتمتع بأفضل الخدمات الإلكترونية على هاتفه، وبالنسبة للعملاء الذين سبق لهم تحميل التطبيق الأول فيمكنهم فقط تحديث التطبيق الذي يوجد مجاناً في المتجر.



وأكد أن المصرف يواصل إطلاق المنتجات والخدمات والمبادرات لتوفير أفضل مستويات الخدمة لعملائه، مواكباً التطورات التقنية والعصر الحديث ومستثمراً للبنية الإلكترونية الكبيرة لديه، ومترجماً المهنية العالية لمنسوبيه.



وأوضح النملة أن الخدمة لقيت إقبالاً كبيراً منذ طرحها، حيث تم تحميل التطبيق من نحو 16 ألف مستخدم، وتم تحديث التطبيق السابق من قبل نحو 13 ألف مستخدم، وحالياً يبلغ معدل التحميل اليومي 75 مرة، لافتاً إلى أن تقييم العملاء للتطبيق بلغ أربع نجوم من خمس، وهو معدل تقييم عال بمقاييس التقييم في الهواتف الذكية.