السعودية 227 مليون ريال رصيد حساب إبراء الذمة بنهاية 2012 آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

كشف المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار أحمد الجبرين، أن إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة الخاص بالبنك السعودي للتسليف والادخار من تاريخ فتح الحساب في عام 2006 وحتى نهاية عام 2012 بلغت نحو 227.4 مليون ريال.



وبين في تصريحاته التي نشرتها صحيفة عكاظ السعودية، أن إجمالي عدد عمليات الإيداع بلغت 23867 عملية، والمتوسط لقيمة عملية الإيداع السنوية بلغت 9529.41 ريال، علما أن أقل مبلغ تم إيداعه 0.01 هللة، وأكبر مبلغ تم إيداعه 20 مليون ريال.



وأشار الجبرين في تصريحه تفصيلا للمبالغ المودعة في عام 2012، إلى أن عدد عمليات الإيداع بلغت 4955 عملية إيداع بقيمة حوالي 25 مليون ريال وبزيادة 10 في المئة عن عام 2011.



وشدد الجبرين أنه لا صحة لما يعتقده البعض أن الحساب مخصص لمن اختلس من المال العام فقط، مشدداً على أنه ذلك الاعتقاد خاطئ، حيث أن البنك خصص ذلك الحساب لكل من يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو لكل من يريد تقديم أموال على سبيل الوقف، أو الهبة أو يريد تقديم أوقاف عينية مثل الأراضي أو العقارات، يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة وتنقل ملكيتها باسم البنك السعودي للتسليف والادخار.



يذكر أن حساب إبراء الذمة، هو حساب خيري أسند للبنك السعودي للتسليف والادخار إدارته والإشراف عليه، ويتم صرف الأموال التي يتم إيداعها فيه على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود زواج، أسرة، ترميم، علما أن الإيداع في هذا الحساب يتم التعامل معه بمنتهى السرية.