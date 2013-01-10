مورغان ستانلي الأمريكي يعتزم تسريح 1600 موظف آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: (رويترز)

قالت مصادر في "مورغان ستانلي" أمس، إن "البنك الأمريكي يعتزم تسريح 1600 موظف بدءاً من الأسبوع الحالي مع استمرار ضعف أنشطته لتداول الأوراق المالية والاستثمار المصرفي".



وأضافت المصادر أن تخفيضات الوظائف مرتبطة بوحدة "مورغان ستانلي للأوراق المالية" للمؤسسات وتشمل المبيعات والتداول والاستثمار المصرفي والتي سيجري خفض عدد موظفيها بنسبة 6%، إضافة إلى موظفين معاونين يعملون في مجالات مثل التكنولوجيا.



وتعهد جيمس جورمان، الرئيس التنفيذي لـ"مورغان ستانلي" بخفض التكاليف، وقال في يوليو/تموز إنه يخطط لتقليل إجمالي عدد موظفي البنك بنسبة 7% في 2012. وقالت المصادر إن التخفيضات الجديدة في الوظائف ستضاف إلى تلك الخطة.



وعلى مدى العاملين الماضيين، واجه "مورغان ستانلي" وبنوك أمريكية أخرى، نضوبا للإيرادات في أنشطتها لتداول الأوراق المالية والاستثمار المصرفي مع بقاء النشاط ضعيفاً.



وقال محلل في "مورغان ستانلي" أمس، إنه يتوقع أن تعلن بنوك "وول ستريت" انخفاضاً قدره 10% في إيرادات الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة السابقة.