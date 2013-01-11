أمريكا تدعو البنوك لبذل مزيد من الجهد للتقيد بعقوبات إيران آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

حثت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية في الولايات المتحدة على بذل المزيد من الجهد وتوخي الحذر في التعامل مع دور الصرافة والشركات التجارية الأجنبية التي قد تحاول التهرب من العقوبات المالية المفروضة على إيران.



وقالت "الهدف من هذا التحذير هو تنبيه المؤسسات المالية الأمريكية إلى ممارسات تستخدم للإفلات من العقوبات الأمريكية على إيران، وبالتالي اقتراح زيادة الحيطة والحذر"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وأضافت "لا يهدف التحذير إلى اقتراح أن تغلق المؤسسات المالية الأمريكية حسابات لديها خاصة بشركات الصرافة أو شركات تجارية في بلدان ثالثة".



وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة إن ممارسات التهرب قد تشمل أيضاً التقاعس عن الإفصاح عن أن الأموال التي يجري تحويلها قد تأتي من إيرانيين أو تكون موجهة إلى إيرانيين.



وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحذت حذوهما في الغالب دول أخرى، عقوبات مالية معقدة على نحو متزايد على إيران التي تعتقد واشنطن وحلفاؤها أنها تسعي إلى اكتساب أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.