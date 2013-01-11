المركزي المصري يواصل طرح الدولار لمواجهة ارتفاعه في السوق آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: القاهرة - خالد حسني

أعلن البنك المركزي المصري عن بيع نحو 50 مليون دولار للبنوك المحلية في عطائه الثامن بالعملة الصعبة، وهو ما يأتي في إطار الحد من الارتفاعات المستمرة لسعر صرف الدولار مقابل الجنبيه.



وأظهر تقرير أصدره البنك المركزي أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بلغ نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.544 جنيه للبيع، مقابل 6.46 جنيه للشراء و6.517 جنيه للبيع أمس، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 8.500 جنيه للشراء و 8.572 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترليني نحو 10.412 جنيه للشراء و10.502 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 7.033 جنيه للشراء و7.095 جنيه للبيع، والين الياباني "100 ين" سجل نحو 7.361 جنيه للشراء و7.4269 جنيه للبيع.



وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودي 1.73 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 22.97 جنيه للشراء و23.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 1.76 جنيه للشراء و1.78 جنيه للبيع.



وكان البنك المركزي قد بدأ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهي آلية معمول بها في العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته، وهي لن تؤثر في نظام الإنتربنك الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنباً إلى جنب.