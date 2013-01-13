الإسلامي للتنمية يمول مشروعات مصرية بـ388 مليون دولار آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: القاهرة - مصطفى سليمان

يوقع رئيس "البنك الإسلامي للتنمية"، الدكتور أحمد محمد علي، في القاهرة، عدة اتفاقيات بين البنك ومصر لتمويل عدة مشروعات بحوالي 388 مليون دولار، من بينها 200 مليون دولار لتمويل المرحلة التالية لمحطة كهرباء حلوان، حيث ساهم البنك من قبل بـ250 مليون دولار ليرتفع حجم تمويل البنك للمحطة إلى 450 مليون دولار.



وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية، يوقع رئيس البنك 4 اتفاقيات أخرى لتمويل عمليات التدريب والتوظيف بـ50 مليون دولار، وتمويل تطوير المستشفى الجامعي بالأزهر بـ31 مليون دولار، إلي جانب تسعة ملايين في السابق ليصل إجمالي تمويل المستشفى إلى 40 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مشروع للصرف الزراعي المغطى بـ30 مليون دولار.



ويشارك رئيس البنك الذي وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، قادماً على رأس وفد من جدة في زيارة لمصر تستغرق يومين بدعوة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير المالية المصري المرسي حجازي، في افتتاح "معهد تعليم العربية لغير المتحدثين بها" والتابع للأزهر الشريف.



ويشهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، غداً الاثنين، توقيع اتفاقية القرض الثاني المقدم من "البنك الإسلامي للتنمية" بقيمة تبلغ حوالي 250 مليون دولار لمشروع محطة إنتاج كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميغاوات.



وأوضح المهندس أحمد إمام، أن البنك الإسلامي للتنمية، يشارك في تمويل المشروع بإجمالي مبلغ يصل إلى حوالي 450 مليون دولار على قرضين تم توقيع القرض الأول في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي.



وأكد وزير الكهرباء في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه أن "مشروع المحطة يتكون من ثلاثة توربينات بخارية تستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود بديل، هذا وسيتم ربط هذه الوحدات بالشبكة الكهربائية القومية فور تشغيلهم لتدعيمها ومجابهة النمو المتزايد في الأحمال الكهربائية، ومن المخطط بدء تشغيل هذا المشروع خلال عام 2016.







هذا ويشارك في تمويل جزء من المكون الأجنبي للمشروع مع البنك الإسلامي للتنمية عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية، متمثلة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.



وقال وزير الكهرباء المصري إنه سيتم تنفيذ مشروع المحطة بنظام تعدد العمليات، حيث تبلغ عدد العمليات 18 عملية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر.



وأكد استمرار قطاع الكهرباء في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كل فرد على أرض مصر من الكهرباء.



وترتبط مصر بعلاقات تعاون وثيقة مع "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" منذ بدء نشاط البنك التمويلي في عام 1975، ويبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك لصالح مصر بلغت حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار، شملت المساهمة في دعم مشاريع التنمية بمعظم القطاعات الأساسية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والطاقة والزراعة والتنمية الريفية.