بيتك 131 مليار دولار إصدارات الصكوك عالمياً في 2012

كشف تقرير أصدرته شركة "بيتك" للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن إجمالي إصدارات الصكوك في نهاية عام 2012 بلغ 131 مليار دولار بنسبة زيادة 54% عن عام 2011، وبلغ إجمالي إصدار الصكوك خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 61% عن الفترة نفسها من العام السابق.وأشار التقرير إلى استمرار هيمنة ماليزيا وعملتها على سوق الإصدارات، فيما واصلت الإصدارات السيادية التفوق، حيث كان للإصدارات الحكومية والهيئات السيادية الحجم الأكبر من الإصدارات بنسبة 70% خلال شهر ديسمبر نحو 5.7 مليار دولار، فيما كان ترتيب الدول من حيث الإصدار كالتالي: ماليزيا- السعودية- الإمارات- إندونيسيا، ومن أبرز الإصدارات صكوك البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 506 ملايين دولار، وصكوك مجموعة إف دبليو يو، وهي أكبر إصدار أوروبي على الإطلاق للصكوك الإسلامية للشركات، وأول إصدار للصكوك تقوم به شركة ألمانية بمبلغ 55 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن إصدارات الصكوك واصلت زخم النمو في شهر ديسمبر مختتمة سنة مالية مميزة في أسواق رأس المال الإسلامية، حيث تم إصدار 8.1 مليار دولار خلال الشهر أي بزيادة قدرها 61.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، وهو ما يعني بلوغ إجمالي الإصدارات 131.2 مليار دولار تقريباً لعام 2012، أي بزيادة بنسبة 54.2% على أساس سنوي.



وهيمنت ماليزيا على سوق الإصدارات من حيث حجم الإصدارات، حيث شكلت الإصدارات الماليزية من الصكوك خلال شهر ديسمبر 90.2% من حصة السوق، في حين كان هناك غياب ملحوظ للصكوك الإندونيسية والإماراتية.



وبالنسبة للسوق الأولية في 2012، فقد كانت حصة ماليزيا فيها بنسبة 74% من مجموع الإصدارات، تليها المملكة العربية السعودية (8%) ثم الإمارات (4.7%) ثم إندونيسيا (4.6%). وكان للإصدارات الحكومية والهيئات السيادية الحجم الأكبر من الإصدارات بنسبة 70.1% خلال شهر ديسمبر، في حين كان هناك عدد كبير من الإصدارات من قبل قطاع الخدمات المالية.



وكان نصيب المؤسسات الحكومية نسبة 61.8% من إصدارات سوق الصكوك الأولية لعام 2012، فيما كانت إصدارات قطاع الخدمات بنسبة 11.4% من السوق الأولية، بينما شكل قطاع الخدمات نسبة 13% من إجمالي الإصدارات للعام نفسه.