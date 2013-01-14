الصكوك تستحوذ على 49 من إصدارات الدين في الشرق الأوسط آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

استحوذت الصكوك على 49% من إجمالي إصدارات الدين في أسواق الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بحسب تقرير لمؤسسة تومسون رويترز، قدر إجمالي إصدارات الصكوك في المنطقة بنحو 136,1 مليار درهم (37,1 مليار دولار).



ووفقا لتقرير المؤسسة الصادر أمس حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط لعام 2012، بلغ إجمالي إصدارات المنطقة من السندات خلال العام الماضي نحو 141,6 مليار درهم (38,6 مليار دولار) لتستحوذ بذلك على 51% من السوق.



وأفاد التقرير بأن سوق الصكوك في المنطقة الذي تصدرته دولة الإمارات خلال العام الماضي بإجمالي إصدارات بلغت 28,1 مليار درهم (7,6 مليار دولار)، سجل نموا قدره 11% مقارنة مع عام 2011، وهي النسبة الأعلى في النمو خلال السنوات الماضية بحسب التقرير.



وبلغت رسوم المصارف الاستثمارية في الشرق الأوسط 536,1 مليون دولار محققةً زيادة بنسبة 19% مقارنة بعام 2011 بينما بلغت إصدارات الديون 38,6 مليار دولار، وهو ما يمثّل نسبة زيادة بلغت 26% مقارنة بعام 2011، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.



وقال راسل هاورث المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "وصلت قيمة أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال عام 2012 إلى 73٫4 مليار درهم (20 مليار دولار) وهو ما يمثل ضعف قيمة هذه الأنشطة خلال عام 2011 والبالغة 9,8 مليار دولار". وأوضح أن عام 2012 يعد الأكثر نشاطاً منذ عام 2008 من حيث قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ، وكان قطاع الاتصالات هو الأكثر استهدافاً في الشرق الأوسط وذلك بنسبة 30% يليه القطاع المالي بنسبة 27%.



وذكر أن مصر كانت الدولة الأكثر استهدافاً بالنسبة لعمليات الاندماج والتملك خلال عام 2012، بينما حلت قطر في المركز الأول من حيث القيام بعمليات الاستحواذ.



وأضاف: تعد المملكة المتحدة من الدول الأكثر استهدافاً بالنسبة إلى عمليات الاستحواذ من قبل الشركات في الشرق الأوسط تليها البرازيل والهند.



وتصدر مصرف جولدمان ساكس لائحة تصنيفات الشرق الأوسط بالنسبة لقيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المنفذة لعام 2012 والبالغة 5,9 مليار دولار يليه مصرف كريدي سويس بنحو 5 مليارات دولار.



وأضاف هاورث أن رسوم المصارف الاستثمارية خلال عام 2012، حققت نمواً بنسبة 19% مقارنة بعام 2011، حيث بلغت إجمالي رسوم المصارف الاستثمارية 452,3 مليون دولار.



وأكد أن الرسوم الناتجة عن صفقات الاستحواذ والاندماج بلغت حوالي 157,9 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة نمو 23% مقارنة بـ128,8 مليون دولار خلال عام 2011.



كما بلغت الرسوم الناتجة عن الاكتتابات في أسواق الأسهم 99,5 مليون دولار بنسبة زيادة 23% مقارنة بالعام الأسبق.



وبلغ إجمالي الرسوم الناتجة عن إصدارات أسواق الدين في المنطقة حوالي 93,8 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت 26% مقارنة بالرسوم المحققة خلال عام 2011 والبالغة 74,7 مليون دولار. ووصلت قيمة الرسوم الناتجة عن القروض المجمعة حوالي 185 مليون دولار وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2011.



وجاء مصرف باركليز في المركز الأول من حيث الرسوم المحققة عن عمليات الاستحواذ والاندماج بحصة سوقية بلغت 9%، بينما جاء المصرف السعودي الفرنسي في المركز الأول من حيث قيمة الرسوم الناتجة عن الاكتتابات في أسواق الأسهم.



وتصدر مصرف ستاندرد تشارترد لائحة تصنيف الرسوم الناتجة عن أسواق الدين بينما جاء البنك الوطني التجاري في المركز الأول من حيث قيمة الرسوم المحققة عن الديون المجمعة.



ووصلت إصدارات أسواق الأسهم إلى 9,4 مليار دولار خلال عام 2012، وهو ما يمثّل انخفاضا بنسبة 5% مقارنةً بالعام الأسبق».



وبلغت الاكتتابات العامة حوالي 21% من إجمالي هذه الإصدارات وكانت أكبر صفقة شرق أوسطية إصدار كيوتيل في شهر مايو، والذي بلغ 1,9 مليار دولار يليه إصدارا شركة الهواتف النقّالة في المملكة العربية السعودية والبالغ 1,6 مليار دولار.



وكان قطاع الاتصالات القطاع الأكثر نشاطًا في الشرق الأوسط خلال 2012 بينما تصدر بنك قطر الوطني التصنيف الشرق أوسطي لأسواق الأسهم خلال عام 2012 بحصة سوقية بلغت 28 %.



وأشار هاورث إلى أن إصدارات الديون الشرق أوسطية قد وصلت إلى 13,5 مليار دولار خلال الربع الرابع لعام 2012. كما وصلت قيمة إصدارات الديون الإسلامية إلى 37,1 مليار دولار، وهي نتيجة 91 إصداراً خلال عام 2012، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2011.



وجاءت ماليزيا في المرتبة الأولى خلال عام 2012 ، وذلك بنسبة 48% من إجمالي قيمة الإصدارات الإسلامية التي تركزت بشكل أساسي في القطاع المالي.