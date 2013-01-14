بنوك سعودية تجني أرباحاً قياسية في 2012

501 مليون ريال لبنك الجزيرة

حققت البنوك السعودية أرباحاً قياسية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أرباح بنك الرياض خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 3.466 مليون ريال، مقابل 3.149 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10.1%، وبلغت ربحية السهم 2.31 ريال، مقابل 2.10 ريال للعام السابق.كما ارتفع صافي ربح بنك الرياض خلال الربع الرابع إلى 810 ملايين ريال، مقابل 778 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 4.1%، مقابل 840 مليون ريال للربع السابق بانخفاض يبلغ 3.6%.وأرجع بنك الرياض ارتفاع صافي الربح في العام الماضي وللربع الرابع، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.

وحقق بنك الجزيرة ارتفاعاً في صافي الربح خلال اثني عشر شهراً بنسبة 65% ليصل إلى 501 مليون ريال، مقابل 303 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بربحية للسهم خلال 2012، بلغت 1.67 ريال، مقابل 1.01 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.



وشهد صافي الربح خلال الربع الرابع تراجعاً إلى 98 مليون ريال، مقابل صافي ربح 110 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 11%، ومقابل صافي ربح للربع السابق قدره 130 مليون ريال بانخفاض 25%.



وعزا بنك الجزيرة سبب الانخفاض في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ومقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى ارتفاع مصاريف العمليات، فيما يعود سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع دخل العمليات.

ارتفاع أرباح ساب 12%

في الوقت ذاته، ارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى3.240 مليون ريال، مقابل 2.888 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 12.2%، وبلغت ربحية السهم خلال الاثني عشر شهراً 3.24 ريال، مقابل 2.89 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.



كما حقق الربع الرابع لبنك ساب ارتفاعاً بنسبة 24.4% في صافي أرباح الربع الرابع ليصل إلى 815 مليون ريال، مقابل 655 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل 656 مليون ريال للربع السابق بارتفاع 24.3%.



وأرجع البنك نمو الأرباح لارتفاع دخل العمليات وانخفاض المصاريف التشغيلية.

ربحية سهم العربي الوطني 2.79 ريال

وعلى الصعيد ذاته، حقق البنك العربي الوطني ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 9.2% خلال اثني عشر شهراً، ليبلغ 2.371 مليون ريال، مقابل 2.171 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بربحية للسهم خلال اثني عشر شهراً بلغت 2.79 ريال، مقابل 2.55 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.



كما حقق البنك ارتفاعاً في صافي الربح خلال الربع الرابع البالغ 425 مليون ريال مقابل 368 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 15.5%، ومقابل صافي ربح للربع السابق 573 مليون ريال، وذلك بانخفاض قدره 25.8%.

قفزة في أرباح مصرف الإنماء

كما حقق مصرف الإنماء ارتفاعاً في صافي الربح خلال الاثني عشر شهراً الماضية ليصل إلى 733 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 431 مليون ريال للفترة المالية السابقة بنسبة 70%، وبربحية للسهم خلال الاثني عشر شهراً قدرها 0.49 ريال، مقابل ربح 0.29 ريال للفترة المالية السابقة.



كما حقق المصرف ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 53% خلال الربع الرابع البالغ 208 ملايين ريال، مقابل 136 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.



وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال عام 2012 والربع الرابع، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، إلى نمو عمليات المصرف وزيادة الدخل من الأنشطة الرئيسية.