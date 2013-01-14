مؤسسة النقد المصارف السعودية مستعدة لتطبيق بازل 3 آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المصارف ستستمر في موقع الصدارة في الصناعة المصرفية العالمية بنسب رأس مال قوية وسيولة عالية ونسب إقراض إلى رأس المال معتدلة مع تطبيق المعايير الجديدة.



وأضاف أن المصارف والنظام المصرفي السعودي لن يواجه أي صعوبة في تطبيق أي من هذه المعايير الجديدة في الإطار الزمني المحدد, مبينا أنه سوف يكون التطبيق الكامل لما صدر من لجنة بازل في شأن معيار "بازل 2.5" اعتباراً من يناير 2013, الذي يتناول تحسين جودة وحجم رأس المال وتعزيز سيولة المصارف وتقييد الرافعة المالية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشار المبارك إلى أن مؤسسة النقد بدأت منذ عام 2011، تطبيق ومتابعة العناصر الرئيسة لإطار عمل معيار (بازل 3) ضمن الجدول الزمني الذي أقرته لجنة بازل للإشراف البنكي, وشمل ذلك نسبة الرفع المالي في عام 2011, ونسب السيولة في عام 2012, ونسب كفاية رأس المال اعتباراً من عام 2013، وتتابع المؤسسة حالياً نسب الرافعة المالية والسيولة في مرحلة الرصد ونسبة رأس المال.



وطبقت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1992، معيار نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر (بازل 1) الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) على المصارف السعودية, وعام 2008، طبقت مؤسسة النقد معيار كفاية رأس المال (بازل 2) الصادر أيضاً عن لجنة بازل الذي حدد متطلبات رأس مال المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس مال أكثر حساسية لمخاطر السوق والائتمان.