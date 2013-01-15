حافظ 693 مليار ريال ودائع البنوك السعودية آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن عدد الودائع المالية الموجودة في البنوك السعودية تحت الطلب، بلغت بنهاية عام 2012 قرابة 693 مليار ريال.



وعزا النمو المضطرد في هذه الودائع إلى زيادة عدد العملاء وارتفاع حجم السيولة النقدية، التي نمت خلال العام الماضي 13 %. ونفى حافظ عدم وجود أوعية وقنوات استثمارية لهذه الودائع، مبينا أن عدد الصناديق الاستثمارية بنهاية العام الماضي بلغت 239 صندوقاً، وعدد المشتركين فيها 279654 مشتركا في حين تبلغ قيمة الصناديق 90.1 مليار ريال منها 70.8 أصول محلية و19.3 أصول أجنبية، وفقا لصحيفة "الشرق".



وأفاد حافظ أن هذه الصناديق تعمل في قنوات استثمارية مختلفة، وتدار من قبل الأذرعة المالية للبنوك السعودية بواسطة كوادر وطنية خبيرة في مثل هذه الأمور، ولديها شهادات معتمدة في إدارة هذا النوع من الصناديق.



ونفى حافظ قلة عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، مبينا أن البنوك لا يمكن أن تجبر عملاءها أو تفرض عليهم استثمار ودائعهم، لافتا إلى أن هناك نموا مضطردا في قيمة الصناديق التي وصلت لتسعين مليار ريال في حين بلغ عدد المشتركين لقرابة 300 ألف مشترك في كل الصناديق، وفي ذلك رد على كل من يتهم البنوك بأنها لا تتيح لعملائها فرصة استثمارية إيجابية، مؤكداً أن "حجم الاستثمارات وعدد الصناديق والمقبلين عليها أكبر رد على هذه الاتهامات الباطلة".



وأبان حافظ أن "الودائع الجارية في البنوك لا تخص الأفراد وحدهم، لأن النصيب الأكبر للشركات، التي تبلغ 70% في حين تبلغ نسبة حصة الأفراد من هذه الودائع 30% فقط"، مشيرا إلى أن "ودائع الأفراد التي تحت الطلب، تصل لقرابة 250 مليار ريال تقريبا"، موضحاً أن "هذه الودائع تخص شركات مختلفة تعمل في كل المجالات"، مبينا في الوقت نفسه أن "الصناديق الاستثمارية لها عدة مجالات منها ما يستثمر في القطاع العقاري والأسهم وتقنية المعلومات وعديد من المجالات المهمة والحيوية".



ونفى حافظ أن تكون الودائع الجارية في البنوك السعودية هي الأكبر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن كل بنوك العالم لا تطالب عملاءها باستثمار ودائعهم الجارية، وهناك بنوك فيها حجم أكبر مما هو موجود في البنوك السعودية ومع ذلك فإن نسبة استثماره أقل بكثير من عندنا، داعيا في الوقت نفسه العملاء إلى استثمار أموالهم فيما يعود عليهم بالنفع، مشيرا إلى الصناديق الاستثمارية تحقق أرباحا معقولة وجاذبة للعملاء.