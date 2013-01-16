باركليز ودويتشه بنك يخفضان المكافآت 20 آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: فرانكفورت ـ رويترز

أكدت مصادر مطلعة أن باركليز ودويتشه بنك سيخفضان المكافآت لموظفي أنشطة الاستثمار المصرفي بنحو 20% في الأسابيع القادمة في إطار سعي البنكين لخفض النفقات المرتفعة.



وقال مصدران إن بنك باركليز البريطاني يضع اللمسات النهائية على مكافآت العام الماضي وإن إجمالي مستحقات موظفي أنشطة الاستثمار المصرفي لعام 2012 سينخفض. ويقوم أنتوني جنكينز الرئيس التنفيذي الجديد لباركليز بإعادة هيكلة البنك وتعهد بخفض النفقات لزيادة العائد للمستثمرين. وقال مصدران إن علاوات موظفي أنشطة الاستثمار المصرفي في دويتشه ستنخفض بنسبة 15-20%. ويأتي ذلك بعد عام من إعادة هيكلة البنك الألماني الكبير وضغوط من جانب الجهات التنظيمية لتقليص المكافآت على الأمد القصير.



واتخذت بنوك حول العالم إجراءات صارمة لتقليص الأجور والاستغناء عن موظفين في إطار سعيها لخفض النفقات المرتفعة بعدما أدت قواعد أكثر تشددا إلى انخفاض أرباحها عما كانت عليه في الماضي. وتشير تقديرات لمصرفيين كبار إلى إمكانية خفض المكافآت لعام 2012 في القطاع المصرفي بما يصل إلى 30% مقارنة مع مستوياتها في 2011.