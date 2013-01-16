باركليز يطلق مزايا جديدة على البطاقة البلاتينية مدى الحياة آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

كشف باركليز اليوم عن إطلاقه مزايا جديدة لبطاقة باركليز البلاتينية المجانية لمدى الحياة، حيث سيتمكن العملاء من خلال هذه الميزات الاستفادة من العروض الحصرية والفوائد المتعددة في كل مرة يقومون باستخدام البطاقة. ومن أبرز العروض هي الفائدة 0٪ على تحويلات الرصيد لمدة 12 شهراً التي توفر فرصة مثالية لتخفيض رسوم الفائدة وقيمة الديون.



وتتضمن بطاقة باركليز البلاتينية عدداً من العروض والخصومات في أكثر من 250 مطعماً في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى نسبة 0٪ فائدة على خطة التقسيط المريح لمدة ستة أشهر في المتاجر الإلكترونية والمجوهرات والأثاث المختارة بصورة حصرية مثل شرف دي جي، وجاكيس إلكترونيكس، ايماكس، داماس، هومز آر أس، وعبر الإمارات للمفروشات.



وعلاوة على ذلك، توفر بطاقة باركليز البلاتينية برنامج مكافآت مغرياً، حيث يحصل العملاء على خمسين ألف (50.000) نقطة مكافأة بصورة فورية بعد الاشتراك في البطاقة مجاناً شرط إنفاق خمسة آلاف (5000) درهم. ويمكن استبدال نقاط المكافأة مقابل تذاكر الطيران أو قسائم التسوق. والجدير بالذكر أن برنامج باركليز للمكافآت يتميز من خلال توفير فرصة اختيار طريقة استبدال النقاط التي تناسب العملاء.



وتوفر ميزة السفر من باركليز التي تحمل شعار "استخدم أي شركة طيران، وسافر إلى أي جهة، وفي أي وقت" للعملاء برنامج سفر أكثر جاذبية ومرونة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استبدال النقاط مقابل قسائم شرائية من كبرى مراكز التسوق مثل برجمان، دبي فستيفال سيتي، مركز صحارى، أبوظبي مول، وميغا مول الشارقة.



وبهذه المناسبة قال فينكاتيش سريكانتان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في باركليز: "انطلاقاً من التزامنا لنكون من أبرز البنوك المبتكرة التي تتمحور حول خدمة العملاء، نحن سعداء بتقديم المزايا الجديدة إلى كل من بطاقة باركليز المجانية لمدى الحياة وخدمة تحويل الرصيد بفائدة 0٪".



وتهدف الشركة من خلال هذه الحملة إلى زيادة حجم الشراء وخدمة عملاء جدد. كما تسعى إلى تقديم منتجات مالية مبتكرة وتوفير خدمة عملاء متميزة، خاصة في ظل البيئة الاستهلاكية الحالية التي يبحث فيها العملاء عن الكفاءة المالية.