ارتفاع طفيف لأرباح سامبا إلى 115 مليار دولار في 2012 آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

ارتفعت أرباح "مجموعة سامبا المالية"، بنحو 1% عن العام المالي 2012، لتصل بشكل طفيف إلى 4.330 مليار ريال "1.15 مليار دولار"، مقارنة بنحو 4.303 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2011.



وأعلن رئيس مجلس إدارة "سامبا المالية" عيسى العيسى أن إجمالي دخل العمليات 6.694 مليار ريال (1.785 مليار دولار) مقابل 6.562 مليار ريال (1.749 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.



ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح العيسى أن "سامبا" تمكن خلال عام 2012 من الحفاظ على معدل نمو مطرد في أدائه عكسته النتائج الإيجابية لمختلف قطاعات البنك وأنشطته المصرفية والاستثمارية. الأمر الذي أسهم في تعزيز قاعدة عملائه وأنشطته المصرفية، وتمكن نتيجة ذلك من نمو إيراداته من رسوم الخدمات البنكية بنسبة 21 في المائة، في الوقت الذي نجح خلاله في تعظيم إيراداته من دخل صرف العملات بنسبة 35 في المائة مقارنة بنهاية عام 2011.



وأكد رئيس مجلس إدارة "مجموعة سامبا المالية" أن الجهود التي بذلته "سامبا" أثمرت تعزيز حجم السيولة لديه؛ حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك مع نهاية عام 2012 لتصل إلى 199 مليار ريال (53 مليار دولار)، مقارنة بـ193 مليار ريال (51.4 مليار دولار) مع نهاية العام السابق 2011.



وسجلت محفظة القروض والسلف ارتفاعا بنسبة 18 في المائة خلال عام 2012 لتصل إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) مقابل 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار) سجلتها خلال العام السابق، وامتدت معدلات النمو في أداء البنك لتشمل ودائع العملاء التي حققت زيادة بنسبة 8.4 في المائة، وصولا إلى 149 مليار ريال (39.7 مليار دولار)، فيما تمكن البنك من النمو بالودائع غير المكلفة بنسبة بلغت 13 في المائة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لدى المجموعة 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بنهاية عام 2011، وسجلت المجموعة أرباحا صافية بلغت 4.33 مليار ريال (1.15 مليار دولار) خلال العام الماضي.



وقال العيسى، أنه نتيجة للأداء المتميز للمجموعة، فقد أقر مجلس إدارتها توصية توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية لعام 2012 قدرها 943 مليون ريال (251.4 مليون دولار) بواقع 85 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، مقارنة بـ831 مليون ريال (221.6 مليون دولار) عن النصف الثاني من عام 2011، ليقفز إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.83 مليار ريال (488 مليون دولار)، مقارنة بـ1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) عن عام 2011، بواقع 1.65 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 16.5 في المائة من قيمة السهم الاسمية.