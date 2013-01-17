8 مليارات ريال صافي أرباح مصرف الراجحي في 2012 آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

حقق "مصرف الراجحي" أرباحاً صافية بلغت 7.885 مليون ريال في العام 2012، مقابل 7.378 مليون ريال في عام 2011، وبنسبة ارتفاع بلغت 7%، وفقاً لصحيفة "الرياض".



وأوضح الرئيس التنفيذي للمصرف، سليمان الزبن، أن النتائج المالية السنوية أظهرت أن إجمالي دخل العمليات بلغ 13.983 مليون ريال مقابل 12.502 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 12%، في حين بلغ صافي إيرادات التمويل 9.501 مليون ريال، وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية 3.086 مليون مقارنة بـ2.298 مليون ريال في عام 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 34%.



وأفاد الرئيس التنفيذي للمصرف أن المصرف واصل تنمية موارده الاستثمارية والمصرفية على حدٍ سواء، حيث بلغ إجمالي دخل العمليات للربع الرابع 3.490 مليون ريال مقابل 3.323 مليون ريال للربع المماثل من العام المالي السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، في حين بلغ صافي إيرادات التمويل والاستثمار للربع الرابع 2.421 مليون ريال مقابل 2.271 مليون ريال للربع المماثل من العام المالي السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 7%، وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية 738 مليون ريال للربع الرابع مقارنة بـ605 ملايين ريال للربع المماثل من العام المالي السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 22%، في حين بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع 1.911 مليون ريال.



وأوضح الزبن أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 36 مليار ريال مقابل 33 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9%، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 267 مليار ريال في مقابل 221 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 21%، في حين بلغت الأصول التمويلية للمصرف 172 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 23%. كما بلغت أرصدة العملاء 221 مليار ريال في مقابل 178 مليار ريال بنسبة ارتفاع 24%. هذا وقد حقق المصرف عائداً على معدل الموجودات بلغ 3.23%، في حين بلغ العائد على معدل حقوق المساهمين 22.54%، وبلغ ربح السهم الواحد 5.26 ريال.



وأضاف الزبن أن المصرف ماضٍ في تقديم نتائج مالية متميزة وعوائد مجزية لمساهميه وخدمات عالية المستوى لعملائه من خلال شبكة فروع تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودولة ماليزيا ودولة الكويت ومملكة الأردن، حيث يمتلك المصرف 467 فرعاً في السعودية و24 فرعاً في دولة ماليزيا وفرع واحد في دولة الكويت وثلاثة فروع في مملكة الأردن (بإجمالي عدد فروع 495 فرعاً)، بالإضافة لشبكة متطورة من أجهزة الصرف الآلي بلغت 3,297 صرافات آلية.



وأكد الزبن أن المصرف ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي والمالي في الفترة الراهنة، فإنه استطاع أن يحافظ على صدارته كأعلى أرباح بين البنوك السعودية، وهو الأمر الذي ساعد على ثبات المصرف بتوزيع أرباح مجزية ومستمرة لمساهميه، حيث أوصى مجلس إدارة المصرف في جلسته التي عقدت بتاريخ 16/01/2013 للجمعية العامة العادية اعتماد توزيع مبلغ 3000 مليون ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2012 بواقع 2 ريال/سهم بعد خصم الزكاة المستحقة، وبالتالي يكون إجمالي ما وزعه المصرف للمساهمين هو 4.875 مليون ريال خلال العام المالي 2012 بواقع 3.25 ريال/سهم، باعتبار أن المصرف قد قام بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام المالي 2012 بواقع 1.25 ريال لكل سهم. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجل المصرف نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.