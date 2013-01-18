بنك التنمية الصيني يقرض السودان 15 مليار دولار آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

حصل السودان على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الصيني الحكومي، حيث تأمل الخرطوم في أن يساهم هذا المبلغ في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية القاسية في البلاد.



وتستثمر الصين بكثافة في إفريقيا لضمان الحصول على موارد مثل النفط والذهب أو الأراضي الزراعية، ولديها مصلحة في استقرار اقتصاد السودان، نظراً لأن صادرات النفط من دولة جنوب السودان تمر عبر الشمال.



وأعلنت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) صفقة القرض، يوم الخميس. وقال وزير المالية السوداني، علي محمود، الأسبوع الماضي، إن السودان أبرم صفقة قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، لكنه لم يعلن عن اسم البنك المقرض.



ولم يتمكن السودان من وقف هبوط عملته الجنيه منذ أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي حينما انفصل جنوب السودان في عام 2011. وأدى تراجع الجنيه إلى ارتفاع التضخم وبعض الاحتجاجات الصغيرة، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.



وكانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في الميزانية، وأيضاً مصدراً للدولارات اللازمة لتمويل واردات الغذاء الأساسية، مثل القمح والسكر. وإنتاج السودان ضعيف للغاية ولا يكفي لإطعام شعبه البالغ 32 مليون نسمة.



وقالت "سونا" إن السودان سيسدد القرض بعد فترة سماح خمس سنوات.