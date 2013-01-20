سيتي غروب تخفض مكافآت قطاع الخدمات الاستثمارية 20 آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية، أمس السبت، أن مجموعة سيتي غروب، ثالث أكبر مجموعة مصرفية في الولايات المتحدة، قررت خفض مكافآت العاملين في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بما يتراوح بين 10 و20% على مستوى العالم بعد تباطؤ الإيرادات.



ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء الاقتصادية عن مصادر قريبة من المجموعة المصرفية القول، إن مكافآت العاملين في القطاع بفروع آسيا وأوروبا انخفضت بنسبة 20%، في حين انخفضت مكافآت العاملين في السوق الأمريكية، وهي أكبر أسواق مجموعة سيتي غروب بنسبة 10%، وأنه تم إبلاغ العاملين في سيتي غروب بهذه القرارات أمس.



يذكر أن مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة سيتي غروب، قرر خفض مكافآت المصرفيين نظراً لتأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على إيرادات المجموعة واتجاه البرلمانات الأوروبية إلى فرض قيود على دخول العاملين في القطاع المصرفي.