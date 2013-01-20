مصر 19 مليار دولار تحويلات المغتربين في 2012

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون المصريين في الخارج الدكتور أيمن علي، أن المصريين العاملين خارج البلاد حولوا 19.05 مليار دولار إلى مصر خلال العام الماضي 2012، بزيادة تبلغ حوالي 4.7 مليار دولار عن إجمالي تحويلاتهم خلال عام 2011، والتي بلغت نحو 14.3 مليار دولار.وقال الدكتور أيمن إن هذه الأرقام جاءت وفقاً لأحدث الإحصاءات التي طلبتها مؤسسة الرئاسة من البنك المركزي المصري بشكل عاجل، وأفاد بها بالأمس د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.

وأشاد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج أيمن علي، بالإقبال المتزايد من المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى مصر.



وقال في بيان، "يوما بعد يوم يثبت المصريون في الخارج بصورة عملية حبهم لمصر ومتانة الأواصر التي تربطهم بها.. حب يسمو فوق المصالح الشخصية والانتماءات الحزبية والارتباطات الرئاسية أو الوزارية".



وأضاف الدكتور أيمن، "واليوم تحديدا يخط المصريون في الخارج بتحويلاتهم للعملة الصعبة إلى البنوك المصرية صفحة جديدة في كتاب عشق مصر".



وأوضح أنه، وفقا لإحصاءات البنك المركزي، قد ارتفع إجمالي تحويلات الستة الأشهر الأخيرة لتصل إلى 9.1 مليار دولار بزيادة ما يقارب مليار ومائة مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2011، والتي بلغت في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2011 حوالي ثمانية مليارات دولار.



واستطرد أن إجمالي تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر ديسمبر بلغ 1.4 مليار دولار تقريبا، موضحا أن الرقم الأخير- إضافة للتحويلات الطبيعية، يمثل تتويجا عمليا للحملات والمبادرات المحترمة التي قام بها عدد من اتحادات وجمعيات المصريين في الخارج خلال الشهر الماضي لتشجيع تحويلات المصريين للبنوك داخل مصر.