الأردن يوافق على شراء حصة سيتي غروب في المتكاملة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الأردني، وافق أخيراً على شراء حصة شركة سيتي غروب الكويتية في الشركة المتكاملة، التي تدير ملف النقل في عمان، بمبلغ عشرة ملايين ونصف المليون دولار.



وستنفذ الصفقة لمصلحة أمانة عمان الكبرى، والتي بموجبها سترتفع حصتها إلى 61 %.



وكانت الشركة قد توقفت عن تقديم خدمة النقل العام في العاصمة في صيف 2011 بعد خلاف قانوني بين «المتكاملة» وبين أمانة عمان، حيث أوقفت الأخيرة الدعم المقدم للشركة، بحجة عدم التزامها بشروط تقديم دعم من قبل الأمانة للشركة، مما دفع مراقبة الشركات إلى تشكيل لجنة تدير «المتكاملة»، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.



ووفق إفصاح سابق للشركة فإن مجموع خسائر الشركة المتكاملة للفترة 2006 - 2011، بلغ ما مجموعه 21.6 مليون دينار، علماً بأن رأسمالها المدفوع 30 مليوناً.



و«المتكاملة» شركة موقوفة عن التداول منذ الثاني من مايو/أيار 2012، وعند سعر قدره 20 قرشاً للسهم، حيث تتولى لجنة إدارة تسيير أعمال الشركة.



يشار إلى أن مراقب عام الشركة قرر في 18 يوليو/تموز 2011، حل مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة رقم 168 من قانون الشركات الأردني، وتعيين لجنة إدارة مؤقتة لإدارة أعمال الشركة.