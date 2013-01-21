الإفريقي للتنمية يؤجل منح مصر قرضاً بقيمة 384 مليون دولار آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: القاهرة - وكالة الأناضول

قال رئيس الشركة المصرية للمطارات، جاد الكريم نصر، إن البنك الإفريقي للتنمية أجل قرار الموافقة على توفير قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري ما يعادل 384 مليون دولار بغرض تمويل إنشاء مبنى الركاب الثاني بمطار شرم الشيخ الدولي.



ورفض نصر توضيح أسباب تأجيل البنك الإفريقي للتنمية الموافقة على القرض، وما إذا كان بسبب الظروف السياسية الأخيرة التي مرت بها مصر أم لا، واكتفى بالقول إن إدارة البنك أبلغت الشركة بأن التأجيل سيكون للشهر القادم.



وأضاف أنه "في حال تراجع البنك الإفريقي للتنمية عن تمويل مبني الركاب فإنه سيتم البحث عن ممول آخر للمشروع"، مشيراً إلى أن البنك الإفريقي قام بالفعل بإعداد دراسات الجدوى للمشروع.



وكان من المقرر أن يوافق البنك الإفريقي للتنمية خلال ديسمبر الماضي على توفير القرض بغرض تمويل إنشاء مبنى الركاب الثاني بمطار شرم الشيخ بسعة استيعابية 10 ملايين راكب في السنة ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 18 مليون راكب، مما يجعله الثالث في إفريقيا بعد مطاري جوهانسبرغ ومطار القاهرة.



وقالت مصادر مصرفية قريبة من البنك الإفريقي للتنمية، إن البنك قرر تأجيل الموافقة على القرض لحين وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض البالغ 4.8 مليار دولار.



ومن ناحية أخرى قال نصر: "إنه يجري حالياً التنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري لتجديد رخصة كفاءة التشغيل لمطاري الغردقة وشرم الشيخ وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران العالمية (الايكاو) بعمل تراخيص للمطارات، وإنه بمجرد تجديد التراخيص سيتم إخطار الايكاو بذلك".



وأوضح أن هذه الرخصة ليست لها علاقة بمعايير الأمان، وأن 60% من المطارات حول العالم لم تحصل على هذه الرخصة.