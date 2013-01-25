تحذيرات من عمليات قرصنة على حسابات عملاء البنوك المصرية آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

حذر المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، المتعاملين مع البنوك من التعامل مع الأرقام الدولية التي تطالبهم بأرقام حساباتهم البنكية.



التحذير جاء عقب شكاوى كثيرة من عملاء البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي وغيره، من رسائل تلفونية عبر الهواتف المحمولة الخاصة بهم تطالبهم بمعلومات شخصية حول أرقام حساباتهم البنكية.



وقال عبدالرحمن الصاوي، محلل بسوق الاتصالات المصري: "من السهل على الحكومة تتبع تلك الأرقام وتحديد دولة المصدر، ولكن الصعوبة تكمن في تحديد الموقع الفعلي لمصدر المكالمات".



وتابع: "تتم الغالبية العظمى لتلك المكالمات عبر تقنيات "voice over id"، التي تتيح إصدار المكالمات في اتجاه واحد فقط، الأمر الذي يصعب تتبعه في الاتجاه المعاكس".



وقال محللون بقطاع الاتصالات إن الرمز القطري للأرقام المرصودة من جانب حكومة مصر، يؤكد ان مصدرها هو جمهورية التشيك "0042".



وطالب المرفق القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الأرقام أو الأرقام المشابهة لها.