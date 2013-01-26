المركزي الأوروبي يواصل شراء السندات الحكومية آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دافوس - د ب أ

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إن البنك سيواصل العمل بخياره شراء السندات الحكومية، برغم تراجع مخاطر تجدد الضغوط على اليورو. وأضاف خلال لقائه أمس في دافوس، قادة الحكومات ورجال الأعمال حول العالم إن عمليات شراء السندات الحكومية، إطار عمل سيستمر العمل به طالما استمرت المخاوف، موضحاً أنه حتى الآن لم تستخدم أي دولة البرنامج الذي يقدمه البنك، غير أن وجوده يسهم في خفض أسعار الفائدة على السندات الحكومية، مما يجعل الفائدة أرخص بالنسبة للدول الأوروبية للاقتراض.



وأفاد دراجي بأنه على الرغم من هدوء أسواق المال الأوروبية مع تحسن عوائد السندات، وتدني درجة التذبذب لم يحدث تحسن في الاقتصاد الحقيقي بعد، غير أنه قال «إذا واصلت حكومات دول «منطقة اليورو «خفض عجز ميزانياتها وإصلاح سوق العمل وقطاعات أخرى، فسيتحسن اقتصاد المنطقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.



من ناحية أخرى، دعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي للتخفيف من مستهدفاته العالية بشأن خفض العجز. وقالت في مؤتمر دافوس، إن من الأفضل القيام بذلك بشكل جماعي كي يستغرق وقتا أطول قليلا عن التقدم بقوة».