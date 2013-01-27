المركزي الألماني تطبيق بازل 3 في البنوك الأوروبية خلال 2014 آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: فرانكفورت - د ب أ

كشف البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) عن قرب تطبيق البنوك الأوروبية التجارية اتفاقية بازل 3 الرامية إلى تعزيز صلابة المصارف في مواجهة أي أزمات مقبلة.



وفي مقابلة مع مجلة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية الصادرة غداً الاثنين، قال اندرياس دومبرت، عضو مجلس إدارة بوندسبنك: «أنا متفائل بأننا سنطبق هذه الاتفاقية خلال الصيف، أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير».



وأضاف دومبرت أن «من مصلحة الجميع تطبيق هذه القواعد بأسرع ما يمكن»، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين من خارج الاتحاد الأوروبي تسعى هي الأخرى إلى تطبيق هذه الاتفاقية قريباً. ومن المنتظر أن يتم تطبيق اتفاقية بازل 3 تدريجياً حتى عام 2019، وتلزم هذه الاتفاقية البنوك بتحسين حمايتها لعمليات الائتمان، وذلك من خلال تعزيز رؤوس أموالها.



وتهدف الاتفاقية إلى الحيلولة دون تحمل دافعي الضرائب من جديد للتكاليف الضخمة لإنقاذ القطاع المصرفي من أي أزمة محتملة. وكانت مجموعة العشرين اتفقت في 2010 على الالتزام بقواعد «بازل 3» لضمان توفير موارد ذاتية كافية لدى المصارف لمواجهة أي أزمات في المستقبل.