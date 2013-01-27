عبد الله بن سليمان نائبا لرئيس مجلس الإدارة لدى مصرف الراجحي آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية.نت

أعلن مصرف الراجحي عن تعيين عبدالله بن سليمان الراجحي، وهو عضو غير تنفيذي وغير مستقل، نائباً لرئيس مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي تنتهي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وذلك اعتباراً من تاريخ عدم ممانعة "مؤسسة النقد العربي السعودي" على ذلك بكتابها الوارد إلى المصرف اليوم الأحد الموافق 27 يناير/كانون الثاني 2013.



وأشار المصرف في بيان صحافي منشور على الموقع الإلكتروني لـ"تداول"، إلى أن عبدالله الراجحي يمتلك خبرة مصرفية امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً تولى خلالها العديد من المناصب القيادية، أبرزها توليه منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وشغله عضوية مجلس الإدارة لأكثر من خمسة عشر عاماً.



يذكر أن مجلس إدارة "مصرف الراجحي" قد وافق في مارس/أذار 2012 على طلب عبدالله بن سليمان الراجحي الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي للمصرف لظروفه العملية الخاصة ورغبته في التفرغ لها مع استمراره عضواً في مجلس الإدارة. وأشاد المجلس بدوره المتميز في تحقيق نقلة نوعية على أداء المصرف وخدماته ومنتجاته، وفي بلوغ المصرف المكانة الرائدة محلياً وعالمياً عبر استراتيجيات ناجحة، وقيادة فريق عمل سعودي محترف، جعل المصرف الأكبر في السوق السعودية والربحية الأعلى على مدى عدة سنوات.